Pallanuoto A2 maschile, la Barbato Design Ancona riprende da Roma

ANCONA - Ripresa del campionato di pallanuoto di A2 maschile e nel girone sud la Barbato Design Vela Ancona torna in acqua domani pomeriggio alla piscina del Foro Italico di Roma alle 16.30 contro la Olympic. Dorici che vengono dal brillante successo prenatalizio sulla Lazio Nuoto e quarti in classifica a 10 punti insieme proprio alla Lazio Nuoto e alla Olympic Roma. Una Olympic che nell'ultimo turno s'è imposta facilmente a Civitavecchia e che al pari degli anconetani di coach Igor Pace vuole cominciare bene il 2023.

"L'avversario che ha fatto grandi cambiamenti rispetto alla scorsa stagione, che ha preso lo zoccolo duro del Tuscolano, ha ambizioni di playoff - spiega coach Igor Pace -. Affrontiamo una vasca sempre molto particolare, quella del Foro Italico, in settimana siamo stati bene e ci siamo allenati con impegno, avremo come al solito qualche defezione ma sono contento di come la squadra sta rispondendo in questo momento, specie in molti suoi giocatori chiave, anche Latinovic dopo le festività ha ripreso allenandosi con grande impegno. Sono positivo sul momento della squadra. Loro sono un avversario molto forte, su questo non si discute, ma noi andiamo a giocarci la nostra partita".