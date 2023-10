Città di Falconara, anno zero e primo squillo: le "Citizens" a Verona vincono e convincono

Le pagine più belle, così ricche di successi da collocare il nome di Falconara nella storia della disciplina, sono già state voltate. Ma dalle parti di via Stadio, la voglia di continuare a redigerne altre c’è. Si è concluso un ciclo, è terminata l’esperienza con la casacca delle “Citizens” di alcune tra le protagoniste più acclamate al PalaBadiali in questi ultimi anni, ma in questo anno zero il Città di Falconara ha subito dato l’impressione di non accontentarsi del ruolo di comprimaria nel massimo campionato di futsal femminile. La concorrenza non manca, e soprattutto nell’ipotetica griglia di partenza della corsa allo scudetto, la prima fila sembra già prenotata. In primis dal Pescara, che ha attinto a piene mani dal serbatoio di quella squadra campione di tutto (in Abruzzo sono finite Taty, Rozo, Rafa Pato Dal’Maz e Dibiase).

Eppure, in un’estate che ha fatto rima con rivoluzione (che ha toccato anche la guida tecnica, affidata alla falconarese doc Giulia Domenichetti, la quale ha preso le redini della squadra dopo l’addio di Massimiliano Neri ed il divorzio concordato con Roberto Gianangeli), il mercato ha saputo regalare pedine di primissimo piano nel panorama del futsal italiano ed internazionale. A partire da Ana Sestari, da molti considerata come una delle migliori, se non la migliore, interprete nel ruolo di portiere. Ed in una sorta di curioso “arrocco” – ma frutto di particolari condizioni verificatesi e non premeditato – lo stesso tragitto Marche-Abruzzo è stato effettuato nella direzione opposta dalla fermana doc (e colonna della nazionale italiana) Sara Boutimah, dalla spagnola Ana Soldevilla Delgado e dalla “paulista” Aline Passos Elpidio, con una lunga militanza nel massimo campionato. Un blocco di giocatrici proveniente da una delle realtà di punta del torneo femminile, a mantenere alto lo standard qualitativo del roster.

Il primo squillo è arrivato nel match che ha inaugurato il cammino delle “Citizens” nella stagione 2023/2024. Sul campo dell’Audace Verona ha preso forma un 3-0 autoritario, firmato da Elpidio, Boutimah e dalla capitana Erika Ferrara, blindato dalle parate di Sestari che ha permesso di cominciare il torneo con un benaugurante “clean sheet”. Ora, arriva per le ragazze il momento di raccogliere gli applausi e l’affetto del pubblico di Falconara. Ancora nell’hangar di Via Stadio, che sarà aperto al pubblico – c’è l’ufficialità, dopo il timore di esordire a porte chiuse a causa di alcuni nodi burocratici, ora risolti – e non vede l’ora di spingere le “Citizens” verso nuovi successi. A partire da domenica, nel match contro il Francavilla.