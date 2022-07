Gimbo, ora tocca a te: Tamberi in pedana per l’oro al Mondiale di Eugene

EUGENE (USA)- Via le discussioni, via le voci, via i dubbi. Da stasera, ore 19.10 italiane, per Gianmarco Tamberi ci sarà solo il Mondiale di Eugene alla ricerca di quella medaglia che ancora manca in carriera.

Gimbo esordirà, in diretta Raisport, sulla pedana dell’Hayward Field per le qualifiche del salto in alto con il chiaro intento di strappare il pass per la finalissima in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 2.45. Oltre a Tamberi, campione olimpico nel salto in alto a Tokyo 2020 insieme a Mutaz Barshim, fari puntati anche sul coreano Woo e sugli statunitensi Harrison e McEwen.

Capitano della nazionale italiana, Tamberi vuole lasciarsi alle spalle gli acciacchi fisici – risolti nel suo viaggio in Germania – così come le varie polemiche che si sono susseguite dopo l’iniziale separazione sportiva con il padre Marco che, grazie all’intervento di mediazione della Fidal, sarà ugualmente al suo fianco nella spedizione statunitense per spingerlo verso l’ulteriore traguardo. Copertura mediatica mai vista in precedenza con Sky e Raisport a garantire tantissime ore di trasmissione compresi i canali tematici che seguiranno live tutta la manifestazione fino alla sua conclusione del 24 luglio.