Assoluti, c’è Barontini: negli ottocento l’anconetano punta al colpo grosso

ANCONA- Cresce l’attesa per i campionati Assoluti di Atletica Leggera (24-26 giugno a Rieti) che, oltre alla presenza di Gianmarco Tamberi in pedana (domani, 26 giugno), vedranno un altro celebre volto anconetano come quello di Simone Barontini.

Il mezzofondista cresciuto nella Sef Stamura cercherà il colpo grosso negli ottocento metri sfidando il veneto Catalin Tecuceanu che si era imposto, nello scorso inverno, al Palaindoor. Il romeno naturalizzato italiano è oggi l’avversario principale del campione dorico che si è aggiudicato gli ultimi tre titoli outdoor. Alle 19.40 di oggi lo start.