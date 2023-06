Pesca in apnea, l'anconetano De Mola sfiora l'impresa: «Quel pesce mi è costato il titolo italiano»

ANCONA - L’anconetano Giacomo De Mola, portacolori del Kòmaros Sub Ancona, conquista il secondo posto al Campionato italiano Assoluto di pesca in apnea. Questo fine settimana si sono svolti sui fondali del mar Ionio del Salento in provincia di Lecce i Campionati Italiani Assoluti di pesca in apnea sia maschile che femminile.

La manifestazione organizzata dal Circolo Nauticlub Ausonia in collaborazione con la Sezione Provinciale FIPSAS di Lecce, si è svolta su un vasto campo di gara che si estendeva per una ventina di miglia tra la località di Ugento e Santa Maria di Leuca.

La gara, che si svolge in apnea, ha avuto una durata di due giornate di cinque ore ciascuna, durante le quali ogni atleta è stata seguito dal proprio gommone condotto da un assistente di fiducia che garantiva anche la sicurezza del concorrente.

Erano trenta i finalisti maschili e due femminili in gara selezionati durante la stagione agonistica dell’anno precedente.

Uno solo il marchigiano in gara, Giacomo De Mola, portacolori della ASD KOMAROS SUB ANCONA, campione italiano e campione del mondo in carica, il più titolato atleta marchigiano di sempre, con assistente e barcaiolo il compagno di squadra Mirco Ominetti. La competizione era condizionata da campi di gara vastissimi e fondali profondissimi, a rendere più complicata la gara erano le condizioni ambientali, il maltempo che ha colpito l’Italia meridionale con vento e mare mosso ed in profondità l’acqua era gelida e torbida con temperature di soli 13 – 14 gradi e due o tre metri di visibilità.

«Nonostante le pessime condizioni meteo marine sono riuscito a catturare subito una cernia bianca e poi un grosso cappone ed una corvina poi sempre pescando ad oltre 40 metri di profondità alla fine ho portato al peso otto pesci vincendo la giornata con un piccolo distacco sull’atleta siciliano Giuseppe Gentilino. Nella seconda giornata ho fatto la partenza su delle rocce che si trovavano a 42 metri di profondità e dove avevo visto un paio di cernie bianche, sono arrivato sul posto insieme ad altri due concorrenti ma sono riuscito a fare il tuffo per primo ed a catturare una cernia di otto chili. Poi mi sono spostato su altre pietre dove nei giorni precedenti avevo visto vari pesci ma le ho trovate tutte vuote. Ho catturato un paio di mustele ed all’ultimo tuffo una grossa murena a 45 metri di profondità. Ho fatto un errore nella prima giornata, dopo aver preso alcuni pesci ho fatto un tuffo su una roccia a 44 metri di profondità, l’acqua era molto torbida, sul fondo ho individuato una grossa corvina. Invece di risalire e fare un secondo tuffo ho tentato subito la cattura, ho colpito il pesce ma tirando l’asta la corvina si è sfilata. Quel pesce perso mi è costato il titolo italiano».

Ora per l’anconetano inizierà la lunga preparazione per il campionato mondiale di pesca in apnea, che si svolgerà a settembre sulla costa atlantica della Spagna, ove Giacomo farà parte della nazionale italiana della specialità.