Camerano femminile, a Mestrino per una vittoria esterna che manca da novembre

La Pallamano Camerano Femminile ha dimostrato carattere e tanta determinazione in questa parte di campionato, e con questo spirito scenderà domani in campo, per il prossimo match di A2, in casa dell’Alì Mestrino (fischio d’inizio previsto per le 17). Match alla portata delle ragazze di coach Davide Campana, che vogliono ottenere un’importante risultato, il quale potrebbe assumere anche i contorni di riscatto dopo buona prestazione effettuata nell’ultima gara contro il Chiaravalle, terminata però con la sconfitta delle gialloblu che hanno ceduto per 31-26, rimanendo in partita fino al termine della gara. Nel corso della settimana il lavoro si è svolto con grande attenzione ed intensità, come sottolinea la giovane Caterina Baldascini, capitano gialloblu.

«Ci aspettiamo contro il Mestrino una partita difficile - afferma Baldascini – visto che nell’incontro di andata che abbiamo disputato in casa abbiamo vinto solo di 1, ma noi daremo anima e corpo per ripeterci. Contro il Chiaravalle abbiamo dimostrato tanto, con un ottimo primo tempo, poi abbiamo ceduto solo alla fine comunque sono molto felice perché abbiamo dato il massimo».

Grande entusiasmo per l’Under 17 femminile che ha raggiunto il traguardo delle finali nazionali: un grande orgoglio per queste giovani ragazze. «Abbiamo affrontato molte partite difficili ma nonostante ciò siamo riuscite a qualificarci – conclude Caterina – e siamo consapevoli che le finali saranno molto difficili. Però noi ce la metteremo tutta per raggiungere, o magari migliorare, il risultato dello scorso anno ottenuto con l’under 15, con il titolo di vicecampioni d’Italia».