Albarun inaugura XMasters 2023

Stamattina, esattamente alle 5:40, si è aperta la 12esima edizione di 105 XMasters a Senigallia con l’Albarun, appuntamento che ha chiamato a raccolta migliaia di persone di tutte le età.

Domani alle 10 è atteso il surfista Roberto D’Amico, che eseguirà un clean up insieme ai suoi followers nel tratto di mare antistante. Da oggi a domenica 23 luglio, in compagnia di Radio 105, il Village di oltre 40 mila metri quadrati sulla spiaggia unirà sport, musica e intrattenimento, con spazi dedicati a inclusività e sostenibilità. Oltre 40 le discipline, agonistiche e non, che sarà possibile ammirare e testare.