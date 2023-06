Galà Aiac Marche e premio Socio d'argento Aiac: allo stadio "Giuliani" in tantissimi per la seconda edizione

Nota- Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AnconaToday

ANCONA- Si è svolto lunedì scorso a Torrette presso la struttura dello Stadio “Giuliani”, grazie all’ospitalità della GLS DORICA del Presidente ๐ƒa๐ฏi๐ ๐”r๐›i๐งa๐ญi la seconda edizione del Galà Aiac Marche e del premio ๐‘บ๐’๐’„๐’Š๐’ ๐’ ’๐’‚๐’“๐’ˆ๐’†๐’๐’•๐’ ๐‘จ๐’Š๐’‚๐’„. Doveva esserci il Presidente Nazionale ๐™๐™š๐™ฃ๐™ฏ๐™ค ๐™๐™ก๐™ž๐™ซ๐™ž๐™š๐™ง๐™ž, che purtroppo all’ultimo non è potuto intervenire per una riunione con i vertici della Lega calcio di serie A in programma martedì mattina a Roma. Con un messaggio inviato al Presidente ๐†๐ข๐š๐ง๐ฅ๐ฎ๐œ๐š ๐ƒ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข, mentre era in viaggio verso la capitale ha voluto comunque fare sentire la sua vicinanza, scusandosi per la sua assenza con questo sms che riportiamo integralmente; “๐˜”๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ข๐˜ค๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ, ๐˜ท๐˜ช ๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ฐ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข. ๐˜œ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ต๐˜ช๐˜ค๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ช. ๐˜Œ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ข๐˜ถ๐˜จ๐˜ถ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ข ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ญ๐˜ข๐˜ท๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ต๐˜ต๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช: ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ข๐˜ญ๐˜ค๐˜ช๐˜ฐ ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ด๐˜ฆ๐˜จ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ฅ ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ด๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฃ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ต๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ช”.

In rappresentanza di Aiac Nazionale il Presidente ๐Œ๐š๐ซ๐œ๐ž๐ฅ๐ฅ๐จ ๐Œ๐š๐ง๐œ๐ข๐ง๐ข di Aiac Onlus. Non hanno fatto mancare la loro presenza il Presidente del CONI Marche ๐‘ญ๐’‚๐’ƒ๐’Š๐’ ๐‘ณ๐’–๐’๐’‚, il Presidente Comitato Regionale Marche ๐‘ฐ๐’—๐’ ๐‘ท๐’‚๐’๐’Š๐’„๐’‰๐’Š e il Presidente Aiac Onlus ๐‘ด๐’‚๐’“๐’„๐’†๐’๐’๐’ ๐‘ด๐’‚๐’๐’„๐’Š๐’๐’Š .

Dopo il saluto iniziale del Presidente ๐ƒ๐จ๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ข hanno preso la parola, la Delegata per il calcio femminile ๐‘น๐’‚๐’‡๐’‡๐’‚๐’†๐’๐’๐’‚ ๐‘ด๐’‚๐’๐’Š๐’†๐’“๐’Š e il Delegato dei Preparatori Atletici ๐‘ด๐’‚๐’“๐’„๐’ ๐‘ฎ๐’Š๐’๐’—๐’‚๐’๐’๐’†๐’๐’๐’Š che hanno trattato tematiche sulle loro attività. In sala naturalmente presenti anche i Presidenti Provinciali di Pesaro/Urbino ๐‘บ๐’†๐’“๐’ˆ๐’Š๐’ ๐‘จ๐’๐’•๐’๐’๐’‚๐’›๐’›๐’ di Ancona ๐๐š๐จ๐ฅ๐จ ๐†๐ข๐š๐ฆ๐ฉ๐š๐จ๐ฅ๐ข, di Ascoli/Fermo Mirko Cudini che assente per impegni sportivi ha mandato in sua rappresentanza ๐Œ๐š๐ง๐จ๐ฅ๐จ ๐Œ๐š๐ง๐จ๐งi e il Prof. ๐‚๐š๐ซ๐ฅ๐จ ๐‚๐š๐ฌ๐ญ๐š๐ ๐ง๐š Resp Lab Met Allenamento Coverciano e Docente Uniurb. Un saluto anche del Presidente Aics Ancona ๐€๐ง๐๐ซ๐ž๐š ๐•๐ž๐ซ๐š๐ซ๐๐ข che con la sua associazione è stato un partner dell’evento e che ha ribadito che in futuro le due associazioni realizzeranno altri cose insieme. Si è poi passati alla consegna dei riconoscimenti a tutti i nostri allenatori associati, che in questa stagione hanno vinto i propri campionati. Poi la parte più attesa , con la consegna delle tessere d’argento per tutti quei Allenatori che da ben 25 anni (continuativi) hanno rinnovato la tessera. Infine la consegna degli attestati di abilitazione ai neo mister, che da poco hanno conseguito l’abilitazione di Licenza Uefa C. La serata è stata presentata dal Direttore di YouTvrs ๐‘จ๐’๐’ ๐’“๐’†๐’‚ ๐‘ฉ๐’–๐’”๐’Š๐’†๐’๐’๐’. In tanti si sono Poi fermati a cena dove si è naturalmente continuato a parlare di calcio e ricordare i tanti aneddoti di storie e di amicizia che da anni lega tanti allenatori che non si vedevano da tempo anche a causa del periodo del Covid.