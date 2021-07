Aiac Ancona, riparte con una cena l’attività istituzionale degli allenatori

Con un summit alla Terrazza Marconi di Senigallia è ripartita l’attività dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio intesa come delegazione provinciale di Ancona. Nel corso dell’incontro annunciata la partecipazione a due prossime manifestazioni

Si è riunito nuovamente il Consiglio provinciale dell’Aiac (Associazione Italiana Allenatori Calcio) di Ancona che, la scorsa settimana, si è ritrovato a cena nella splendida cornice della Terrazza Marconi di Senigallia per fare il punto della situazione e programmare una serie di prossimi incontri.

Con l’occasione il presidente Paolino Giampaoli e il suo vice Francesco Baldarelli hanno ricevuto la visita del socio Daniele Cucchi (omaggiato con una maglia e un gagliardetto ufficiale), rappresentante di Goldenergy Luce e Gas, che ha fornito alla delegazione un’intera divisa da gara griffata Maracana Sport Civitanova che servirà per i prossimi tornei in calendario per l’Aiac Ancona quali il Memorial “Aroldo Aranci” e il Torneo delle Province. Presenti alla serata, tra gli altri, il numero uno regionale dell’Aiac Gianluca Dottori e il presidente Aiac Onlus Nazionale Marcello Mancini.