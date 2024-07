Academy CFC, presentata la società giovanile nata dall'unione tra Castelfrettese, Falconarese e Cameratese

FALCONARA - Valica i confini comunali la nuova ‘Academy C.F.C.’, la scuola di calcio che accoglierà bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni attualmente iscritti alla Us Castelfrettese, Us Cameratese e Falconarese.

La nuova società è stata presentata nella mattinata di oggi, venerdì 12 luglio, dai presidenti delle tre società: Augusto Bonacci per la Castelfrettese, Mirco Concettoni della Falconarese e Andrea Lupinelli della Cameratese, oltre al referente del settore giovanile Renzo Amagliani. Presenti il sindaco di Falconara Stefania Signorini, il sindaco di Camerata Picena Davide Fiorini e l’assessore allo Sport di Falconara Ilenia Orologio. In platea rappresentanti dello sport, consiglieri comunali, la vicesindaco Valentina Barchiesi e l’assessore Elisa Penna. L’amministrazione comunale di Falconara ha accolto la richiesta delle società di ospitare nella sede municipale la presentazione della nuova realtà calcistica giovanile, una iniziativa totalmente privata che però ha incontrato il favore e il plauso di entrambi i Comuni.

L’obiettivo della Academy C.F.C. (dalle iniziali del nome delle tre realtà sportive, ossia Castelfrettese, Falconarese e Cameratese) è infatti quello di offrire un servizio sportivo e allo stesso tempo sociale ai ragazzi delle tre comunità, strettamente interconnesse. A illustrare il progetto è stato Amagliani, presidente dell’Academy, che ha ringraziato gli amministratori comunali per la sensibilità dimostrata verso il nuovo progetto. La nuova società, ha spiegato, rappresenta il superamento di campanilismi che non devono trovare spazio nel settore giovanile. Con il nuovo progetto sarà possibile mettere insieme circa 200 iscritti, creare due squadre per ogni annata, dare modo a bambini e ragazzi di condividere obiettivi, di conoscersi e socializzare anche fuori dal campo. I benefici saranno inoltre organizzativi, perché l’utilizzo degli impianti sarà gestito da un’unica società, senza competizioni per l’assegnazione. La società giovanile unica rappresenterà anche un incentivo a non abbandonare lo sport una volta maggiorenni, perché ci sarà la possibilità di accedere a una delle squadre delle tre società, in base alla preparazione e al livello raggiunti.

I sindaci Stefania Signorini e Davide Fiorini hanno sottolineato la condivisione dei valori dello sport e espresso apprezzamento per l’iniziativa di Castelfrettese, Cameratese e Falconarese, che hanno dato inizio a un «percorso virtuoso, nato da un atteggiamento nuovo per superare le realtà di campanile». «Lo sport abbraccia tantissimi valori in cui crediamo fermamente», ha dichiarato il sindaco Signorini, mentre il sindaco Fiorini ha evidenziato come lo sport aiuti i ragazzi a crescere, non solo dal punto di vista fisico, ma anche della socializzazione. L’assessore allo Sport Ilenia Orologio, affiancata dalla vicesindaco Valentina Barchiesi, ha infine annunciato che il Comune di Falconara ha appena deliberato nuovi investimenti negli impianti sportivi che saranno utilizzati dalla Academy, dall’Amadio al Fioretti, fino al Roccheggiani.