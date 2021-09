Ecco il Rugby Open Day anconetano, dedicato ai giovanissimi appassionati della 'palla ovale'

Si terrà domenica 5 settembre, dalle 18.00 alle 20.00 con terzo tempo a seguire, il Rugby Open Day 2021. Il teatro sarà il consueto “Nelson Mandela” naturalmente sotto l’egida dell’Ancona Rugby, della Dorica Rugby e dell’Unione Rugbistica Anconitana. Sarà l’occasione per tutti i giovanissimi appassionati, maschi e femmine, dai 3 ai 16 anni per provare le straordinarie emozioni che solo la palla ovale sa trasmettere. L’evento, a cui presenzieranno tutti i tecnici biancoverdi supervisionati dal direttore tecnico Adrian Di Giusto, si svolgerà nel pieno rispetto di tutta la normativa anti-Covid.

Questo il pensiero del presidente della Dorica Rugby Franco Stazio: «L’obiettivo non è quello di creare atleti o atlete ultra-competitivi. Attraverso le nostre attività vogliamo dare un’opportunità di partecipazione a tutti ed a tutte, dall’agonismo all’attività amatoriale, utilizzando il rugby in tutte le sue forme. Per quanto riguarda i giovanissimi, l’obiettivo è quello di aiutare il fanciullo a sviluppare le proprie capacità psicomotorie, relazionali, emotive. L’idea alla base non è quella di insegnare ai ragazzini il gioco del rugby, ma quella di educarli ad utilizzare il proprio corpo in maniera consapevole ed efficace. In questo il rugby anconetano, attraverso i suoi allenatori federali e preparatori atletici, è all’avanguardia.

I genitori troveranno un ambiente sano, attrezzature e una struttura di primissimo livello ma soprattutto un luogo sicuro e familiare dove far crescere con spensieratezza i propri bambini».