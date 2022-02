Tante qualità in una sola auto, arriva il SUV Coupé che tutti aspettavano

Un'auto che sia agile, divertente da guidare, comoda, spaziosa, adatta ai lunghi viaggi ma anche alla vita di tutti i giorni e dal design moderno. Sembra fantasia, eppure c'è una tipologia di automobile nata con l'intento di includere tutte queste qualità in un unico prodotto e che continua a guadagnare posizioni nella classifica di gradimento degli automobilisti, si tratta del SUV Coupé.

L'ultima novità del settore: Volkswagen Taigo

Per i tanti appassionati di questo segmento il 2022 non poteva aprirsi in modo migliore se non con il debutto ufficiale di Volkswagen Taigo: primo SUV Coupé della casa tedesca.

Nata dall’incrocio tra Polo e T-Cross, Volkswagen Taigo è pronta a conquistare chi ricerca uno stile sportivo senza rinunciare al comfort che un crossover sa garantire.

Due gli allestimenti disponibili: il Life e il Top di gamma R-Line e tre motorizzazioni, tutte benzina: 1.0 TSI da 95 CV, 1.0 TSI da 110 CV e 1.5 TSI da 150 CV.

Il design sportivo e la tecnologia superiore collocano Volkswagen Taigo come unica nel suo genere.

Volkswagen Taigo pone infatti nuovi criteri tecnologici nella sua classe di vetture con una strumentazione totalmente digitale e i più recenti sistemi di Infotainment di serie. La fluidità di guida, poi, la rende incredibilmente adatta all'uso quotidiano.

Scopri Volkswagen Taigo: porte aperte domenica 20 febbraio

Domenica 20 febbraio porte aperte negli showroom Volkswagen ViaVai di Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta dove sarà possibile scoprire dal vivo Volkswagen Taigo.

Sulla pagina Facebook di ViaVai S.p.A. è inoltre disponibile il video integrale della presentazione della nuova Volkswagen Taigo.

Presente da più di 40 anni nelle province di Ancona e Macerata, con 150 dipendenti e 8 concessionarie dislocate su tutto il territorio ViaVai S.p.A. è una delle realtè più importanti del centro Italia. Un punto fermo per gli automobilisti marchigiani e non solo.

Per conoscere tutte le attività di ViaVai e la sede più vicina basta visitare il sito e seguire gli aggiornamenti su Facebook e Instagram.