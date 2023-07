Tendenze moda estate 2023: gli 11 must have di cui non dovrai fare a meno

In vista della bella stagione, conosciamo nel dettaglio le nuove tendenze moda estate 2023 e, per farlo, ci serviremo dei must have del momento. Sono capi di abbigliamento ma anche accessori a cui non potremo rinunciare. Pezzi cool per outfit glamour, ideali per la città e per le vacanze al mare, dalla mattina alla sera.

Perché indossarli? Sono comodi, sono freschi e leggeri, sono adatti per gran parte delle occasioni d’uso e consentono di sentirsi sempre al top.

Non perdiamo altro tempo e addentriamoci tra le creazioni più glam del momento. Ecco a voi gli 11 must have in linea con le ultimissime tendenze moda estate 2023!

#1 Il ritorno dell’uncinetto: dagli abiti agli accessori crochet

È di nuovo crochet mania! Se sapete lavorare ai ferri, questo è il vostro momento di dare sfogo alla creatività. Dai vestitini prendisole, perfetti per il mare, ai costumi da bagno fino ai crop top senza dimenticare piccole borse a tracolla e cappelli alla pescatora. L’abbigliamento all’uncinetto ci riporta agli anni ’70 e ci immerge perfettamente nella piena atmosfera da festival, concerti all’aria aperta e cocktail party in spiaggia.

#2 Le borse in rafia, non solo da spiaggia

La borsa dell’estate è certamente quella in paglia, color corda, meglio ancora se impreziosita da scritte (anche il proprio nome), nappine e frange. Dettagli multicolor o anche in una sola cromia per dare un tocco personale e unico a un accessorio imperdibile. La borsa in rafia è ciò che serve sia in città che in vacanza. E tra i tanti modelli nei negozi e online, non avrete altro che l’imbarazzo della scelta.

#3 I vestiti a fascia e smock per outfit audaci e comodi

Siete a caccia di un abito pratico per tutti i giorni? Qualcosa di estremamente comodo, da infilare al volo e che potrete abbinare comodamente a sandali bassissimi, zeppe o anche sneakers leggere in tela? Vi consigliamo gli abiti a fascia, meglio ancora se caratterizzati da un top smock, una particolare lavorazione in filo elasticizzato, che consente di adattarsi a ogni tipo di silhouette.

#4 I pantaloni a palazzo multicolor

Un altro incredibile must di questa stagione è certamente il pantalone largo, o pantapalazzo. Rigorosamente a vita alta, da abbinare a top cropped o t-shirt da infilare all’interno, i pantaloni a palazzo sono fluidi e morbidissimi, assolutamente molto freschi, da preferire soprattutto nelle versioni multicolor, addolciti da fantasie etniche, floreali, geometriche e tante altre. In alternativa, potete anche osare con pantaloni a gamba larga tinta unita, purché declinati in cromie decise e brillanti, come fucsia e verde lime.

#5 I sandali flat perfetti al mare e in città

Inutile dire che anche questa estate non potremo fare a meno di innamorarci della comodità dei sandali flat. In cuoio, con listini talvolta gioiello o caratterizzati da grandi fibbie e fascioni avvolgenti. Alcuni modelli sono bassi ma con platform, così da assicurarsi qualche centimetro in altezza, ma senza rinunciare al comfort.

#6 Le canotte a costine, un must senza tempo

Cosa indossare sotto i blazer leggero, in abbinamento ai jeans slouchy o ai pantaloni a palazzo, con gli shorts o con le gonne gipsy? È semplice: basta una canotta a costine! Con scollo a vogatore o anche con taglio quadrato e dotate di spallina larga, sceglietele sia bianche che colorate o persino abbellite da glitter.

#7 Le gonne di jeans con spacco centrale

Tornano di moda anche le gonne di jeans, purché lunghe, a tubino e con spacco aperto centrale. non solo in blue denim, potete sceglierle anche in altre cromie, pur sempre basic, come bianco, candeggiato o nero-grigio.

#8 I costumi da bagno scollati

Una tendenza che da qualche anno ci conquista è quella che riguarda i costumi da bagno scollati. In poche parole sono modelli caratterizzati da una scollatura a V che non riguarda solamente la parte del décolleté. In questo primo caso, ci imbattiamo in costumi interi dall’apertura profonda, in pieno stile femme fatale. L’alternativa è data dagli slip a vita alta ma scollati, quindi dal taglio sempre a V ma sotto l’ombelico.

#9 Look in lurex per serate scintillanti

State immaginando di andare a ballare? Di star fuori per locali tutta la notte? Una serata a due o tra amiche? Allora un look in lurex è tutto ciò di cui avete assolutamente bisogno! In maglia elasticizzata e ricoperti di glitter, fatevi notare anche con un make-up luminosissimo e ultra glow!

#10 Shorts di jeans, stile cool

Potevano mai mancare gli shorts di jeans tra i must have dell’estate 2023? Pratici, comodi, leggeri, casual: sono perfetti per chi deve sbrigare commissioni in città, come look da spiaggia anche in abbinamento al proprio costume, o semplicemente in vacanza. I bermuda sono i protagonisti di quest’anno: sono a vita alta, la gamba è leggermente svasata e sono un po’ più lunghetti rispetto agli hot pants, che tanto hanno dominato durante le scorse estati.

#11 Abbigliamento in lino, per look freschi

Chiudiamo con un tessuto che, certamente, conquisterà tutti in questa calda stagione: il lino. Non solo camicie e caftani, scoprirete tanti must have unici, come i tailleur pastello freschi e leggeri ma anche pantaloni culotte e gonne scivolate. A questo punto non vi resta che mettere insieme i vostri must have in lino e cavalcare l’onda di una delle tante tendenze moda dell’estate 2023!

