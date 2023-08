10 laghi italiani da visitare in estate

Una vacanza al lago è la fuga perfetta per chi cerca un soggiorno all'insegna del relax, della bellezza e della cultura, in uno scenario naturale mozzafiato.

Dal pittoresco scenario lacustre al delizioso cibo, fino alle affascinanti piazze cittadine: questi luoghi sono la vacanza perfetta per tutta la famiglia oppure un'ottima destinazione romantica per un viaggio di coppia.

Ma quali sono i laghi italiani più belli da visitare in estate? Lago di Garda, Lago di Como e Lago Maggiore, e tanti altri, scopriamo insieme le mete per una vacanza nelle migliori località lacustri del Belpaese.

1. Lago di Garda

Il Lago di Garda è circondato da lussureggianti colline verdi a sud, e imponenti montagne a nord.

Il paesaggio è costellato da splendidi limoneti, vigneti e uliveti: l'ambiente perfetto per una vacanza di relax e natura!

Per sfruttare appieno le opportunità turistiche, ti suggeriamo di fare un giro in barca sul Lago di Garda, poiché ci sono così tante cittadine affascinanti disseminate sul lungomare.

Puoi visitare facilmente le città di Limone, Malcesine e Riva del Garda, dandoti un vero assaggio della vita in riva al lago.

Durante le vacanze sul Lago di Garda avrai anche l'opportunità di visitare altri luoghi e città simbolo d'Italia, come Venezia e Verona.

2. Lago di Como

Un altro lago italiano che merita di essere visitato è il lago di Como.

Rimarrai travolto dalla bellezza naturale, dai giardini ornamentali e dall'atmosfera tranquilla del Lago di Como: il luogo perfetto per un weekend rilassante.

Che si tratti di godersi una giornata lungo una spiaggia in riva al lago, esplorare alcuni dei meravigliosi giardini della regione o sedersi in uno degli splendidi caffè della zona, godrai di un'atmosfera terapeutica con viste affascinanti.

Se desideri fare un giro in barca sul Lago di Como, ti consigliamo di visitare la città di Bellagio, la "Perla del Lago di Como".

Goditi una passeggiata nel centro storico, fai shopping e ammira le ville che si affacciano sul lungomare.

Goditi delle belle camminate per le strade acciottolate, oppure fai una gita di un giorno dal Lago di Como per sperimentare il Bernina Express, una ferrovia patrimonio mondiale dell'UNESCO, che ti porta attraverso le Alpi svizzere.

Un’esperienza unica per vivere appieno le bellezze del luogo.

3. Lago Maggiore

Questa gemma italiana meno conosciuta è un paradiso di paesaggi alpini impreziositi da giardini lussureggianti e villaggi, che si affacciano sulle scintillanti acque blu del lago.

Dagli splendidi paesaggi all'imponente architettura e ai giardini botanici, non mancano le cose da vedere e da fare durante una vacanza sul Lago Maggiore.

Goditi il magnifico paesaggio oppure prova a ritagliarti un po' di tempo per goderti la ricca cultura di questo luogo.

Gli appassionati di storia potranno esplorare pittoreschi borghi medievali, poiché la regione vanta molte attrazioni di importanza sia storica sia culturale.

Ti suggeriamo di fare un'escursione alle Isole Borromee: una bellissima gita in barca per visitare l'Isola Bella con il suo Palazzo barocco e i suoi giardini.

Se hai bisogno di una pausa dalle visite turistiche, perché non esplorare i pittoreschi negozi locali che fiancheggiano le strade delle affascinanti città sul lago.

4. Lago d’Iseo

Situato tra il Lago di Garda e Como, il fascino del lago d’Iseo risiede nel suo carattere sconosciuto e nello splendido scenario naturale.

Uno dei punti salienti è Monte Isola, ossia l'isola lacustre più grande d'Italia.

Iseo è la città più grande del lago ed è piena di un labirinto di antiche piazzette, caffè, negozi, ristoranti, dove puoi goderti una bellissima passeggiata lungolago per ammirare scorci mozzafiato.

5. Lago d’Orta

Crediamo che una gita al Lago d'Orta valga la pena di essere fatta.

Il Lago d'Orta è considerato una gemma nascosta, e alcuni abitanti del luogo ritengono che sia più bello del Lago Maggiore e del Lago di Como.

Goditi la pittoresca e incantevole città di Orta San Giulio, situata sulle rive del Lago d'Orta. Fai una passeggiata per le strade acciottolate e rilassati nella piazza principale.

Allora ti abbiamo convinto? Ti senti ispirato ad esplorare i laghi più belli d'Italia? Trova la tua vacanza perfetta sul lago, e goditi il viaggio!

6. Lago Trasimeno

Il Lago Trasimeno è uno dei più grandi da visitare nel Centro Italia.

Situato nel cuore dell'Umbria, questo lago è la meta perfetta per una vacanza di relax alla scoperta del territorio circostante.

Perditi ad ammirare gli splendidi scorci mentre passeggi per il lungolago di Castiglione del Lago, oppure visita l'Isola Maggiore una delle isole naturali più belle e caratteristiche del Lago Trasimeno dove puoi ammirare la Cappella in cui si recò San Francesco.

7. Lago di Bolsena

Per chi desidera visitare e conoscere il bellissimo territorio del Lazio, un weekend sul Lago di Bolsena è l'ideale.

Situato nello spendido territorio della Tuscia, questo lago di origine vulcanica vanta una storia di ben 300.000 anni.

Il Lago di Bolsena è anche una meta fantastica per chi ama l'avventura e lo sport; infatti, è il luogo perfetto per escursioni immersi nella natura e passeggiate lungo le meraviglie della via Francigena.

8. Lago di Scanno

Il Lago di Scanno in Abruzzo è una vera e propria meraviglia, che attira a sé tanti turisti increduli di fronte a un lago naturale e dalla caratteristica forma di un grande cuore.

Posizionato nel borgo medievale di Scanno, questa è una meta ideale per una vacanza in famiglia per ammirare le bellezze del meraviglioso Parco Nazionale d'Abruzzo.

Il Lago di Scanno è anche perfetto per chi desidera praticare sport acquatici, oppure fare gite in pedalò o ancora per perdersi facendo birdwatching e ammirare lo spettacolo della natura.

9. Lago di Lesina

Più a sud dell'Abruzzo, la regione Puglia regala lo spettacolo del Lago di Lesina.

Si tratta di un lago salato, situato tra il Tavoliere e il Promontorio del Gargano.

Qui la natura fa da padrona, e durante la tua vacanza potrai ammirare non solo il paesaggio circostante ma anche i meravigliosi tramonti lungo le sponde del lago.

Una gita qui ti permetterà anche di conoscere altri borghi importanti e famosi, come Apricena e San Paolo di Civitate.

10. Lago di Venere

Più a sud e nel cuore del Mar Mediterraneo, l'isola di Pantelleria offre lo spettacolo del Lago di Venere formatosi dal cratere di un antico vulcano.

Ciò che più caratterizza questo lago è il colore della sua acqua cristallina, che deriva dal numerose sorgenti termali tutte intorno.

Oltre alla vegetazione lussureggiante intorno al lago, potrai ammirare il paesaggio, oppure rilassarti nelle vasche termali lungo la riva del lago per poi cospargere tutto il corpo con i fanghi naturali presenti sul fondale, per un vero e proprio trattamento come alla Spa.

Articolo originale su Today.it