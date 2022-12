Risparmiare in bolletta grazie ai serramenti isolanti

Gli infissi possono incidere in maniera molto rilevante sull’isolamento termico dell’edificio. Se non vengono scelti con cura, durante i mesi invernali il calore disperso può raggiungere il 30%. L’obiettivo, dunque, dovrebbe essere quello di costruire abitazioni che abbiano un basso fabbisogno energetico, con una conseguente diminuzione dei costi e una riduzione dell’impatto ambientale. Per questo motivo, oltre a una corretta coibentazione, bisogna utilizzare i migliori serramenti isolanti.

Sconto in fattura: un’occasione per cambiare gli infissi

Ovviamente ne esistono di diversi tipi, ma in media i serramenti di ultima generazione sono tutti in grado di migliorare la distribuzione della temperatura dell’ambiente rispetto agli infissi tradizionali. PVC o alluminio (questi ultimi hanno funzione isolante in base al taglio termico), garantiscono un migliore comfort e un notevole vantaggio economico. Ma per scegliere quelli giusti occorre affidarsi agli esperti del settore. Occasione che gli abitanti di Ancona e provincia non potranno lasciarsi scappare grazie all’apertura del nuovo store di QFort, in via di Pontelungo 87, azienda produttrice di serramenti termo-isolanti, leader nel settore e attiva a livello internazionale.

I prodotti QFort sono progettati per resistere nel tempo. Una vasta gamma di finestre e porte (d’ingresso, scorrevoli) in PVC e alluminio, installate solo da posatori certificati per il top delle performance. Ma perché soprattutto oggi conviene cambiare e acquistare infissi QFort? Perché l’azienda propone lo sconto in fattura: le persone che decideranno di investire in porte e finestre avranno da QFort uno sconto immediato del 50% sulla spesa e un conseguente abbattimento dei costi in bolletta, oltre che una consulenza su misura e la certezza di un servizio di altissima qualità grazie ai posatori certificati.

Abbattere i costi energetici fino al 40%

Direttamente in negozio, i clienti potranno contare sulla professionalità e i consigli dello staff, che saprà indicare la soluzione migliore a seconda delle esigenze specifiche, e usufruire di offerte dedicate, come, per esempio, la possibilità di installare gratuitamente il triplo vetro, in grado di ottimizzare ulteriormente isolamento e costi rispetto al doppio vetro standard.

Scegliere un prodotto termoisolante QFort significa assicurarsi un taglio della spesa per l’energia fino al 40% in base alle caratteristiche dell’abitazione. Inoltre, l’azienda ha ottenuto tutti i certificati di conformità rilasciati dall’IFT Rosenheim Istituto di Germania, responsabile UE della valutazione complessiva di componenti e costruzioni nell’industria delle finestre, e i certificati di qualità ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018.