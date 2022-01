Imparare una nuova lingua da bambini

Frequentare o meno la scuola dell’infanzia, specialmente bilingue, può fare la differenza per l’apprendimento. Secondo alcune ricerche, infatti, ci sarebbe una correlazione positiva tra la frequentazione della scuola dell’infanzia e i successivi risultati scolastici. Tra i fattori ritenuti cruciali, messi in evidenza anche dalle recenti linee guida emanate dall’Unione Europea in materia di educazione nei primi anni di vita, c’è l’apprendimento della “seconda lingua”. Imparare simultaneamente due lingue potenzia le capacità cognitive, aumentando il grado di concentrazione, la capacità di memorizzare e l’attenzione.

I bambini possiedono un cosiddetto “vantaggio neurologico” per quanto riguarda l’apprendimento di una lingua, e la scuola dell’infanzia è uno dei contesti più fertili: i più piccoli infatti possono imparare interagendo con altri bambini e con gli adulti, in situazioni diverse e in alcuni casi per tutto il tempo (se il programma lo prevede). La continua esposizione ad una lingua diversa, in quell’età, ne favorisce più facilmente l’acquisizione.

L’unica scuola dell’infanzia con un programma bilingue ad Ancona

La scuola paritaria dell’infanzia CristoRe è l’unica ad Ancona (via Isonzo 194 B) e provincia a proporre un programma bilingue. Qui non si insegna l’inglese, ma si insegna in inglese, come cita il loro slogan. L’approccio alla lingua è immersivo, poiché per metà giornata i bambini parlano esclusivamente in inglese. Nessuno è escluso: i canali comunicativi utilizzati per insegnare sono multipli e ‘arrivano’ a tutti. Interessante è notare come i bambini ‘portino a casa’ la lingua proponendo loro stessi alle famiglie, canzoni e parole in inglese.

Il Polo d’infanzia CristoRe può accogliere fino a 180 bambini in una struttura letteralmente immersa nel verde al centro della città e assicurare una mensa interna con menù elaborato dal nutrizionista nel rispetto della stagionalità dei cibi.

La scuola si riconosce perciò nei valori dell’impresa sociale Polo9, che oggi la gestisce e coordina: innovazione, accoglienza, multiculturalità e relazione con un centro infanzia 1-3 anni e una scuola d’infanzia 3-5 anni, in cui è presente la sezione bilingue italiano-inglese. L’obiettivo è mettere al centro ogni bambino, attraverso un’educazione adeguata ai suoi tempi, al suo approccio, fornendogli gli strumenti adeguati affinché acquisisca la capacità di orientarsi nella vita e di costruire relazioni.

Laboratori e attività dopo scuola

La didattica della scuola comprende laboratori che stimolano un diverso approccio all’apprendimento e la sua creatività, tra cui un laboratorio di musica, di lettura, artistico-manipolativo, di inglese, multimediale, motorio e grafo-motorio. Allo stesso tempo, l’ambiente diventa esperienza di apprendimento: ogni attività, infatti, ha un’aula dedicata; non manca un’area giochi all’aperto e un bosco dove sperimentare l’educazione ambientale.

Da una parte, la didattica del centro infanzia 1-3 anni favorisce attività all’aria aperta, e l’approccio è finalizzato all’acquisizione dell’autonomia da parte del bambino: qui i più piccoli accedono a tutte le risorse (didattiche e ludiche) di cui sentono di aver bisogno.

Dall’altra, la sezione 3-5 anni è organizzata per laboratori e, oltre alla possibilità di accedere alla sezione bilingue con un’insegnante madrelingua, si può accedere a diverse attività doposcuola, tra cui musica, arte, giardinaggio, cucina, coding e robotica ed organizzare eventi e feste di compleanno all’interno della struttura. La scuola è sempre aperta a famiglie e genitori per visite guidate e richiesta di informazioni. Per ricevere informazioni di qualsiasi tipo si può telefonare e ai numeri 07136420 e 370.1244534; oppure scrivere una mail all’indirizzo scuolacristore@polo9.org.