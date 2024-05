Epatocarcinoma: esperti a confronto sul tema nel Roadshow dedicato

L’epatocarcinoma (HCC), ovvero il tumore al fegato, è il sesto tumore per incidenza a livello globale. La sua grande diffusione fa sì che, questo, sia tra le principali cause di morte per neoplasia in tutto il mondo.

In Italia, nel 2023, le associazioni AIOM-AIRTUM hanno stimato circa 12.200 nuove diagnosi, mentre nel 2022 sono state rilevate 9.600 morti (6.300 uomini e 3.300 donne).

Le cause della sua manifestazione sono diverse e possono andare dall’abuso di alcol alla presenza di patologie quali epatite B e C, o alla sindrome metabolica.

Per questo, a tutti quei pazienti che hanno sviluppato una forma di epatite, viene raccomandato di sottoporsi a controlli periodici, proprio per monitorare l’andamento della patologia ed, eventualmente, diagnosticare tempestivamente la comparsa di epatocarcinoma.

Questo tipo di tumore è aggressivo, ma spesso è asintomatico durante i primi stadi.

Tra i sintomi si possono annoverare affaticamento e debolezza generale, perdita di peso, mancanza di appetito, ittero, dolore addominale e ritenzione dei liquidi che, però, si manifestano quando la neoplasia è già in stato avanzato.

Tali fattori ne rendono la diagnosi più difficoltosa.

Attualmente, grazie agli avanzamenti in campo medico-tecnologico, unitamente alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche (ottenute tramite la ricerca), diagnosi e prognosi della malattia sono in miglioramento, ma la relativa gestione rimane, comunque, complessa.

L’epatocarcinoma, in molti casi, si manifesta in concomitanza con altre patologie e, di fronte al suo evolversi, è fondamentale che il paziente possa essere preso in carico da un team multidisciplinare di professionisti con competenze differenti, per poter affrontare il tumore da diversi punti di vista, in maniera sinergica.

A tal proposito, state recentemente redatte e pubblicate le nuove Linee Guida inter-societarie AIOM-AISF.

Un Roadshow sul territorio nazionale per parlare del tumore epatico

Il 19 aprile, in occasione della Giornata Mondiale del Fegato, si è tenuto, ad Ancona, l’incontro intitolato “Uniti e Vicini ai Pazienti con Epatocarcinoma”, dedicato proprio al tumore epatico; si è trattato di una preziosa opportunità per conoscere meglio tale neoplasia, le sue cause, come prevenirla e i nuovi strumenti disponibili per diagnosi e cura.

Il meeting si proponeva di perseguire diversi obiettivi, tra cui la sensibilizzazione riguardo ai bisogni dei pazienti con epatocarcinoma, il parlare del ruolo dei centri specializzati nella cura della patologia, la valutazione delle best practices esistenti, la messa in luce delle priorità della presa in carico multidisciplinare e l'identificazione delle sfide attuali e future.

La tappa di Ancona si inserisce in una cornice più ampia: è, infatti la sesta di un ciclo di appuntamenti facenti parti di un Roadshow, che si svolge sul territorio nazionale, organizzato nell’ambito dell’iniziativa “Uniti e Vicini ai Pazienti con Epatocarcinoma”.

L’evento è stato promosso con il supporto non condizionante di Roche e il patrocinio di EpaC ETS (la più importante associazione nazionale di pazienti con malattie di fegato) e, nel caso dell'incontro di Ancona, anche con l’appoggio del Comune di Ancona e dell’Associazione Marcangola, di cui fanno parte ben 40 associazioni di volontariato, attive in ambito oncologico, presenti sul territorio marchigiano.

Si è dimostrato di grande rilevanza il contributo offerto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche, che ha condiviso la sua notevole esperienza nell’ambito del trattamento dell’epatocarcinoma.

La struttura rappresenta, infatti, un punto di riferimento nel settore, non solo per i marchigiani, ma anche per tutto il Centro-Sud.

Basti pensare che, nel corso del 2023, la struttura ha valutato più di 300 pazienti con lesioni del fegato, di cui il 30% provenienti da fuori Regione.

Uniti e Vicini ai Pazienti con Epatocarcinoma

Durante la tavola rotonda, è stato evidenziato quanto attualmente, grazie ai progressi scientifici e alle innovazioni diagnostiche e terapeutiche che i progressi nella ricerca stanno rendendo fruibili, la prognosi della patologia è migliorata, diventando ancora più efficace e puntuale.

Tali miglioramenti, però, si accompagnano ad una maggiore complessità nella gestione della patologia.

Afferma Rossana Berardi, Professoressa Ordinaria di Oncologia, Direttrice Clinica Oncologica, Università Politecnica delle Marche:

“L’epatocarcinoma nasce in maniera silenziosa spesso all’interno di altre malattie del fegato quali l’epatite o le malattie metaboliche e la diagnosi è frequentemente tardiva. Tuttavia, negli ultimi anni abbiamo assistito ad una vera e propria rivoluzione terapeutica, con l’introduzione di terapie innovative quali i farmaci biologici e l’immunoterapia, che si integrano con le terapie chirurgiche e loco-regionali nel contesto di una strategia terapeutica multimodale che rende necessario un approccio multidisciplinare alla malattia”.

Per questo motivo, è fondamentale che un paziente con epatocarcinoma venga preso in carico da un team multidisciplinare costituito da professionisti con competenze diverse, come epatologi, chirurghi, oncologi, radiologi clinici dedicati, radiologi interventisti, che possano lavorare in maniera sinergica già a partire dalla diagnosi.

Inoltre, è molto importante che i pazienti vengano indirizzati verso strutture di eccellenza e ad alta specializzazione, che possano rispondere in maniera completa alle esigenze della persona.

Spiega Ivan Gardini, Presidente EpaC ETS:

“Per i pazienti affetti da epatocarcinoma è fondamentale [...] conoscere le strutture di eccellenza alle quali rivolgersi e dove sono ubicate, ovvero strutture in grado di garantire una presa in carico da parte di un team multidisciplinare di professionisti con competenze differenti”.

In questo modo, si consente l’individuazione del miglior trattamento possibile per il paziente tra i vari disponibili, con la garanzia di accesso ai migliori percorsi di diagnosi e cura.

Il team si occupa di definire il trattamento personalizzato per ciascun assistito, a seconda delle caratteristiche del tumore, delle patologie esistenti o pregresse e della riserva funzionale epatica, avvalendosi di specifici percorsi (come accade nel caso dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche).

Un’opportunità di conoscenza e sensibilizzazione

All’incontro, che si è confermato un’occasione di confronto e condivisione, hanno preso parte vari esperti del team multidisciplinare dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche e alcuni rappresentanti istituzionali regionali.

Per ottenere maggiori informazioni e seguire le video-interviste degli esperti coinvolti, è possibile visitare la pagina dedicata all'incontro “Uniti e Vicini ai Pazienti con Epatocarcinoma”.