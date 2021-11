Ancona in prima linea contro l’inquinamento

Ci sono molte azioni virtuose che si possono mettere in pratica per contrastare la crisi climatica: prendere coscienza dei propri comportamenti, scegliere prodotti a basso impatto, limitare gli sprechi, porre attenzione allo smaltimento dei rifiuti e ultimo, ma non per importanza, tutelare i boschi e le foreste delle nostre città.

Le piante rappresentano l’arma migliore per il controllo delle emissioni, gran parte delle specie che crescono nel nostro paese hanno la capacità di assorbire gli agenti inquinanti e di bloccare anche le pericolose polveri sottili.

Ed è proprio con l’obiettivo di donare alle nostre città nuovi alberi che nasce il progetto “Oasi Urbane Coop ”.

Con la piantumazione di nuove piante si può combattere l’inquinamento, mitigare le ondate di calore estivo e assorbire le abbondanti piogge causate dalle bombe d’acqua.

10000 alberi hanno la capacità di assorbire circa 7000 tonnellate di CO2, equivalenti alle emissioni prodotte in un anno da mille persone

L’unione fa la forza

L’iniziativa vede la collaborazione stretta tra Coop Alleanza 3.0, il Comune di Ancona che ha messo a disposizione l’area e giovani volontari coadiuvati dalla partnership tecnica di AzzeroCO2, che ha portato alla piantumazione di 173 alberi nell’area “Via Luchetti-Gentiloni” e di 327 nel vicino Parco Galassia, portando il numero totale di nuovi alberi piantati a 500.

Tutte le piante sono specie autoctone e coerenti con le condizioni climatiche della zona, alberi come il Tiglio Argentato, il Bagolaro, l’Acero Minore e il Mandorlo potranno crescere rigogliosi nella loro nuova area.

L’attività consentirà di ridare spazio alla natura e donare alla collettività delle aree verdi in cui rilassarsi ed insegnare ai più piccoli il rispetto e la cura che le piante e gli animali meritano.

La Prima Cittadina Valeria Mancinelli che ha commentato così l’inaugurazione:

“È una iniziativa di qualità, quella che presentiamo oggi. Un ulteriore tassello di una Ancona sostenibile, che si articola attraverso azioni concrete. Si piantano nuovi alberi che arricchiscono un patrimonio di verde della nostra città che è già consistente: siamo tra le città che contano un maggior numero di aree verdi, piante, boschi urbani, un indicatore della qualità della vita e dell’anima green del capoluogo marchigiano, con la sua particolare configurazione geografica tra terra e mare. Ringrazio la Coop per questa campagna nazionale che dimostra impegno e sensibilità”.

Il presidente della Zona soci di Ancona, Luigi Giampaoletti ha voluto aggiungere come questa iniziativa rappresenta il rapporto concreto che la Cooperativa vuole stringere con la collettività e il lascito che vuole donare alle nuove generazioni

L’impegno sul fronte della salvaguardia ambientale diventa ogni giorno più importante per costruire un passo alla volta, ma con agire deciso, un futuro in cui il clima, la biodiversità, i territori siano salvaguardati e protetto.”

Annalisa Corrado, Responsabile Progetti innovativi di AzzeroCO2 ha voluto sottolineare i benefici concreti che le aree verdi portano alle nostre città e di come questi benefici vadano tutelati e supportati.

…grazie al progetto Oasi Urbane di Coop che vuole contribuire a rendere le città resilienti e sostenibili. Un intervento che rientra nella campagna Mosaico Verde che noi di AzzeroCO 2 portiamo avanti come risposta concreta alla grave crisi climatica e di biodiversità che stiamo vivendo.”

Il progetto “Oasi Urbane” porterà alla piantumazione di 1000 alberi in dieci capoluoghi e alla creazione, cura e riqualificazione di altrettante aree boschive.

L’attività è stata possibile grazie alla campagna “GreenWeeks” realizzata tra agosto e settembre che ha proposto uno sconto del 25% su prodotti a marchio Coop e di grandi marche, destinando poi il 5% del ricavato nel progetto di tutela ambientale.

Potete trovare tutti i dettagli della campagna Oasi Urbane sul sito Coop e scoprire tutte le tappe dell’iniziativa.

La cura e il rispetto dell’ambiente passa dalle nostre piccole azioni quotidiane.