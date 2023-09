Il padel attraversa l’Italia: prossima tappa Ancona

Quest’anno il padel ha fatto il giro d’Italia: ha toccato dapprima numerose città in Sicilia per poi risalire verso la Toscana, il Piemonte, l’Emilia Romagna e tante altre regioni, coinvolgendo numerosi appassionati di questo sport ma anche curiosi del suo continuo dilagare. Un viaggio che è cominciato a maggio e durerà fino a fine ottobre.

Il 16 e il 17 settembre è la volta di Ancona. Il capoluogo marchigiano promette quindi di fare da sfondo a questo sport che sta realizzando cifre da capogiro: si stima che gli attuali praticanti nel nostro Paese siano 1,2 milioni, con un aumento del 489% di tesserati rispetto al 2019.

Un evento per tutti gli appassionati di padel

Appuntamento al Centro Bola Padel Next di Ancona (Via Umani Giorgio 6) sabato 16 e domenica 17 settembre per il Cupra Padel Tour 2023 in partnership con la Gazzetta dello Sport. La tappa è organizzata dal Cupra Garage Domina di Ancona, concept di concessionaria unico nel suo genere: un luogo dove la sportività contemporanea varca i confini del mondo delle auto e arriva fino al padel, sport di tendenza degli ultimi anni.

Un evento che promette di regalare forti emozioni per tutti gli sportivi d’Italia. Un’esperienza che culminerà poi a Roma con Cupra Padel Experience dal 21 al 23 ottobre.



Formula di gioco al Cupra Padel Tour

La formula di gioco è la seguente: Gironi (all’italiana, con 3 o 4 squadre) + tabellone ad eliminazione diretta. Ogni coppia di giocatori gioca almeno 2 partite. La coppia può essere sia maschile che femminile e per iscriversi occorre farlo attraverso il link: https://cupra.dominaspa.it/cupra/padel-tour-2023. Entrambi i giocatori devono essere iscritti per poter partecipare all’evento.

La modalità di gioco prevede 2 set al 4 (3 pari tie-break al 7). Punto de Oro (Killer Point) sul 40/40. In caso di 2 set pari, si giocherà direttamente un tie-break al 10 per stabilire la coppia vincitrice.

La terza edizione del Cupra Padel Tour ha i numeri per ottenere un grande riscontro di pubblico, forte anche dei numeri dell’edizione scorsa, che ha attraversato 60 città con il doppio maschile e femminile. Durante le giornate dedicate alla manifestazione, oltre ai partecipanti sono stati presenti tanti ospiti, che hanno contribuito a rendere l’atmosfera davvero unica. La partnership con La Gazzetta dello Sport ha fortificato questa rete e ha permesso un notevole riscontro anche e soprattutto in termini di visibilità.

Info e iscrizioni

Come detto, possono partecipare alla competizione sia uomini che donne. Per farlo è necessario iscriversi al link. L’evento si terrà il 16 e il 17 settembre al Centro Bola Padel Next (Via Umani Giorgio 6, Ancona).

Le coppie vincitrici dei 2 tabelloni saranno invitate dai loro CUPRA Garage alla Cupra Padel Experience di Roma, che si terrà presso il Villa Pamphili Padel Club e l’Hotel Villa Pamphili, dal 21 al 23 ottobre 2023. Un’occasione più unica che rara per sfoggiare al massimo le proprie abilità.

Non resta che partecipare in numerosi e… che vinca la coppia migliore!