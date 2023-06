Da una intuizione del papà a punto riferimento dei centri estetici: «Da 30 anni realizziamo bellezza»

(nessun video da visualizzare)

La Elits Group, con sede a Castelfidardo, si occupa da oltre trent’anni di tecnologia applicata all’estetica.

L’azienda si è infatti specializzata nella progettazione e nello sviluppo di apparecchiature per centri estetici. I dispositivi, destinati sia al noleggio che alla vendita, prevedono una configurazione di base che può essere implementata per ottimizzare al meglio gli spazi e differenziare i trattamenti.



Tutte le tecnologie Elits Group, interamente progettate e realizzate in Italia, sono spesso combinate per combattere i più comuni inestetismi di viso e corpo. Ma Elits Group non è solo questo, è anche formazione e supporto ai centri a 360°. I titolari Silvia e Andrea Santi raccontano identità, vision e mission aziendale.