L'importanza della digitalizzazione nelle scuole: riparte il progetto "Digi e Lode"

Nel panorama educativo odierno, la digitalizzazione rappresenta un pilastro fondamentale per la trasformazione e l'innovazione nelle istituzioni scolastiche. L'integrazione delle tecnologie digitali nell'ambiente didattico non è solo un'evoluzione, ma un'imperativa necessità che ridefinisce il modo in cui gli studenti apprendono e si preparano per un mondo sempre più tecnologico.

In questo contesto riparte Digi e Lode: i comportamenti sostenibili dei clienti si trasformano in finanziamenti per le scuole. L'iniziativa del Gruppo Hera coinvolge anche la provincia di Ancona e associa le azioni virtuose dei clienti alla promozione della digitalizzazione nelle scuole. Ogni istituto scolastico ha la possibilità di vincere un bonus di 2.500 euro da utilizzare per l'acquisto di tecnologie didattiche.

Digi e Lode è un'iniziativa di Hera Comm volta a promuovere la digitalizzazione nelle scuole elementari e medie, collegando le azioni dei clienti che favoriscono l'ambiente alla diffusione della tecnologia nelle istituzioni scolastiche. L'obiettivo di Digi e Lode, negli ultimi anni, è stato distribuire complessivamente 100.000 € alle 40 scuole vincitrici nelle regioni Marche e Abruzzo (area territoriale di Digi e Lode), a partire dall'anno scolastico 2019/20.

Il funzionamento di Digi e Lode è semplice: ogni volta che un cliente Hera attiva uno o più servizi digitali gratuiti, tutti con impatti positivi sull'ambiente, contribuisce ad aumentare un punteggio che sarà poi distribuito tra le scuole del suo comune. Questo genererà una classifica dalla quale emergeranno le scuole vincitrici. Il cliente deve solo attivare il servizio: l'assegnazione dei punti avviene automaticamente, gestita da Hera.