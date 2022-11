Shopping natalizio e auto elettriche, ad Ancona il perfetto mix per un'atmosfera unica

Si è conclusa la Cop27, l'ormai tradizionale Conferenza delle Nazioni Unite che annualmente discute sul tema dei cambiamenti climatici, cercando di trovare soluzioni – comuni a tutti gli Stati membri – che possano dare un futuro al nostro Pianeta.

Una dei temi più battuti e sicuramente quello riguardante le emissioni e, su questa scia, l'industria automobilistica è da sempre una delle più attenzionate dall'opinione pubblica e dai vari Governi.

Per ovviare a tutto ciò e dare il loro importante contributo alla causa, quasi tutte le case automobilistiche hanno ormai da tempo avviato programmi a lungo termine atti a limitare, per poi eliminare del tutto, le emissioni di CO2 dei propri veicoli.

L'esempio più virtuoso in fatto di auto elettriche

Volkswagen è di sicuro uno dei brand più avanti in questo senso e può contare oggi su una flotta di auto elettriche tra le più ampie e varie dell'intero mercato mondiale. Una famiglia di vetture che apre una nuova era nella mobilità a emissioni zero. Dall'innovativa ID.3, sintesi perfetta tra elevate prestazioni e massimo piacere di guida, alla ID.4, spazioso SUV, ecologico come un'auto elettrica, che presenta anche la versione sportiva GTX 4MOTION – capace di passare da 0 a 100 Km/h in soli 6,2 secondi –, fino alla elegante ed efficiente ID.5 che combina i punti di forza di un SUV con il profilo aerodinamico di una coupé e che nella versione GTX 4MOTION assicura prestazioni mozzafiato grazie al sistema di trazione integrale a doppio motore.

Non mancano le Concept Cars ispirate ai vari segmenti. ID.R – prima auto da corsa Volkswagen completamente elettrica –, ID.Crozz e ID.Vizzion – le versioni futuristiche di SUV e berlina – e ID.BUGGY – ispirata alla Dune Buggy anni '60 –. È facile intuire che ce n'è davvero per tutti i gusti.

Ad Ancona il Natale 2022 sarà “elettrico”

Una grande famiglia di automobili che sarà possibile ammirare e scoprire personalmente nel centro di Ancona per tutto il periodo natalizio. Un modo unico di trascorrere i giorni di festa per le vie del capoluogo marchigiano, tra shopping, regali e addobbi, ammirando le creature elettriche della casa di Wolfsbug. Iniziativa di ViaVai, concessionaria Volkswagen con sedi ad Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta, capace di distinguersi una volta di più per le sue idee fresche che avvicinano gli automobilisti alla mobilità di un futuro che è già presente.

