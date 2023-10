La qualità dell’usato a condizioni vantaggiose

Sono sempre più numerosi gli appassionati di automotive che, per diverse ragioni, decidono di affidarsi all’usato, scavalcando qualsiasi pregiudizio legato a questo tema, riconoscendo piuttosto l’autorevolezza del concessionario e tutte le eventuali garanzie concesse.

Dietro l’acquisto di un usato vi è anche e soprattutto un desiderio di sostenere un brand e la sua mission, ossia rendere unica l’esperienza del consumatore. E quando il marchio automobilistico è forte, la differenza tra nuovo e usato è praticamente inesistente.

Un evento ad Ancona celebra la qualità dell’usato e apre le porte ai clienti per una vera e propria settimana di occasioni.

Un evento per chi ama le auto usate

Dal 14 al 21 ottobre, Audi apre le porte ai suoi clienti con Audi prima scelta :plus presso lo show room Audi Zentrum di Ancona, in via Pirani 2. Durante questa settimana è possibile entrare in contatto con tutte le possibilità proposte dal concessionario, Domina spa, un vero e proprio leader nel settore.

Eleganza, tecnologia e innovazione sono solo alcune delle caratteristiche presenti nell’ampio ventaglio di possibilità Audi, che include anche vetture aziendali con meno di 6 mesi o 6.000 chilometri, per andare a coprire una richiesta sempre più ampia.

Audi: 110 controlli

Con il programma Audi Prima scelta :plus vengono effettuati sulla Audi 110 controlli, per un totale di 320 test accurati racchiusi in 6 aree di verifica: dai più piccoli dettagli di carrozzeria al motore intero, dai sistemi di sicurezza più avanzati alla singola spia. Un vero e proprio check completo, in grado di riscontrare ogni singolo dettaglio.

Solo dopo aver soddisfatto gli standard richiesti, un’Audi usata può essere certificata Audi Prima Scelta :plus, garantendo così standard di qualità ineguagliabili.

Ogni auto verificata riporterà una certificazione del chilometraggio nella documentazione allegata, insieme all’evidenza dei 110 controlli effettuati.

I vantaggi di una Audi Prima Scelta :plus

Come è facile ipotizzare, affidarsi a una Audi Prima Scelta :plus può fornire numerosi vantaggi e benefici di livello superiore.

Innanzitutto, la possibilità di effettuare un test drive, un giro di prova prima di scegliere l’auto giusta in modo da creare il giusto feeling tra guidatore e auto. Un altro vantaggio eccezionale è quello legato al Servizio Mobilità offerto da Audi Prima Scelta :plus, che consiste in un servizio di assistenza stradale 24 ore su 24, 7 giorni su 7 che interviene in caso di panne, incidente, smarrimento di chiavi e per ogni altro inconveniente relativo alla vettura. Sempre a proposito di assistenza, la Concessionaria Audi Prima Scelta :plus metterà a tua disposizione un’auto sostitutiva a costi contenuti, qualora l’auto dovesse eseguire un tagliando o effettuare una sosta in officina.

Interessante è il discorso relativo alla permuta dell’usato: all’acquisto di una vettura Audi Prima Scelta :plus, Audi si occuperà del ritiro della vecchia auto e un team specializzato si occuperà della valutazione, seguendo le reali quotazioni del mercato.

La garanzia di un’Audi Prima Scelta :plus

Infine, ma non meno importante è la garanzia: fino a 4 anni dalla data di acquisto della Audi Prima Scelta :plus e chilometraggio illimitato su tutte le vetture con meno di 96 mesi e 150.000 km.

L’usato Audi Prima Scelta :plus include anche vetture aziendali con meno di 6 mesi o 6.000 chilometri. Un vantaggio non indifferente, considerando l’ampio ventaglio di auto coinvolte.

Audi Zentrum: info e contatti dell’evento

Appuntamento con l’usato da sabato 14 a sabato 21 ottobre presso lo show room Audi Zentru di Ancona, in via Pirani 2. L’evento segue l’orario di apertura del concessionario (8.30 – 12.30, 15.30-19.30). Aperti anche la Domenica con il seguente orario: 15.30-19.30

È possibile rintracciare maggiori informazioni sul sito oppure telefonando al numero 071 290 0000.