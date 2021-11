Entriamo nella nuova era della mobilità con chi ha un'esperienza lunga 40 anni

L'umanità si trova nel bel mezzo di una rivoluzione che sta letteralmente travolgendo molti aspetti della nostra quotidianità: dall’innovazione tecnologica alla digitalizzazione, sempre sotto l'egida della sostenibilità economica e ambientale. Aspetti che coinvolgono in maniera importante il mondo dell'auto, da sempre uno dei settori maggiormente interessati dai cambiamenti e dalle modernizzazioni messe in atto dalla società.



La scelta della propria automobile, nuova o usata che sia, è oggi più che mai influenzata da una serie di fattori che evolvono con una velocità impensabile fino a poco tempo fa. Motivo per il quale diventa imprescindibile affidarsi a un brand che possa incontrare le proprie esigenze e le proprie visioni.

Il Gruppo Volkswagen è da sempre garanzia di innovazione e affidabilità. Stabilmente tra i marchi più all'avanguardia preferiti dagli automobilisti si conferma, anno dopo anno, ai vertici mondiali per numeri di vendita.

Una concessionaria con 40 anni di storia



Presente nelle province di Ancona e Macerata, ViaVai S.p.A. è una delle concessionarie ufficiali del brand di Wolfsburg più grandi del Centro Italia, con oltre 7.000 auto vendute annualmente nelle sue 8 sedi. I centri ViaVai sono forniti di un'ampia gamma di modelli Vokswagen, Seat, Skoda, Cupra e Vokswagen Veicoli Commerciali oltre che di una vasta selezione di auto usate e km0, sempre certificate e garantite.



Punto di riferimento per tutti gli automobilisti della zona di Ancona e Civitanova Marche, ViaVai S.p.A. ha appena spento le 40 candeline, confermandosi stabilmente proiettata al futuro della mobilità.



Nata nel 1981 con il desiderio di vendere auto di marchi prestigiosi, ma soprattutto con l'obiettivo di essere il più vicina possibile alle esigenze dei propri clienti – accompagnandoli anche dopo l'acquisto con un servizio clienti all'avanguardia sin dagli arbori – ViaVai S.p.A. può oggi fregiarsi di una storia lunga e ricca di successi raggiunti grazie all’impegno di tutti i suoi 150 dipendenti, tra cui molti giovani sui quali l'azienda ripone tanta fiducia.



Per conoscere meglio questa importante realtà marchigiana ci si può recare direttamente in una delle 8 concessionarie presenti sul territorio. Sul sito si trovano tutte le informazioni necessarie per trovare il centro ViaVai più vicino a casa.