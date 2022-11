Leggere è un modo per evadere dalla realtà e vivere avventure emozionanti in compagnia di un buon libro con le sue pagine da sfogliare. Chi lo ha detto che il libro deve essere solo di carta? Sempre più persone scelgono il formato digitale perché hanno il vantaggio di poter avere un’intera biblioteca, formata anche da migliaia di titoli, sempre con loro.

La facilità di poter trasportare anche testi formati da più volumi in borsa o nello zaino, ma con un peso ridotto, invita a leggere di più. Se sei un nostalgico dell’odore unico della carta e sei indeciso se acquistare un e-reader in cui inserire tutti gli ebook che desideri, il Black Friday è pronto a toglierti qualche dubbio e a spingerti a fare il grande passo. Infatti con il “venerdì nero” puoi acquistare il dispositivo e fare una scorta infinita di libri a prezzi davvero convenienti sfruttando in pieno le offerte e gli sconti eccezionali.

Pronto ad entrare nel mondo del digitale e a risparmiare con il Black Friday?

Gli e-reader per leggere ovunque

È vero, il libro di carta ha un fascino intramontabile, ma gli e-reader ti “alleggeriscono” dal peso dei volumi e ti regalano una qualità di lettura senza pari. Lo schermo si basa sulla tecnologia e-ink (electronic-ink) che non affatica la vista. Con gli e-reader avrai tra le mani un vero e proprio volume, ma con un peso ridotto perché ti permette di sottolineare un passaggio che ti è particolarmente piaciuto, di inserire segnalibri e di conoscere il significato di termini sconosciuti. Tutto questo con un’ampia autonomia, anche di diverse settimane, tanto da non avere l’incubo della ricarica.

Pensati per rispondere ad ogni esigenza, puoi scegliere gli e-reader base tra cui spicca il Kindle Paperwhite con una risoluzione ottima e una sovraillumnazione per proteggere gli occhi. Lo stesso si può dire per il Kobo Clara che si contraddistingue per un aspetto compatto e la possibilità di ascoltare gli audiolibri.

Se invece non puoi più fare a meno degli e-reader e vuoi comprarne uno nuovo, ma questa volta top di gamma, puoi approfittare delle offerte del Black Friday. Con Kobo Stylus puoi prendere appunti direttamente a mano libera, mentre con il modello Sage puoi apprezzare i disegni e leggere i fumetti comodamente. Per avere una vera e propria esperienza come quella del libro, allora PocketBook Color è l’e-reader da acquistare con le offerte del “venerdì nero” perché è l’unico dispositivo a colori.

Trame ricche di suspense con i libri gialli

È tra i generi più amati dai lettori: il giallo conquista tutti perché ha trame complesse, intrighi segreti e le indagini lasciano sempre con il fiato sospeso. Lo stesso accade con il thriller che in più rapisce letteralmente il lettore che non riesce a staccarsi dalla narrazione fino a quando non è arrivato all’ultima pagina. Con gli e-book hai il vantaggio di poter annotare i sospetti, di fare ipotesi sul colpevole o di cambiare idea cancellando tutto quello che hai annotato.

Avventure e storie da condividere con gli ebook

I romanzi sono racconti di avventura, di amori o semplicemente delle storie che arrivano dritte al lettore con la loro intensità. Se ami questo genere il Black Friday ti permette di ampliare la tua libreria e acquistare i libri del tuo autore preferito o scoprirne di nuovi. Inoltre, il vantaggio degli ebook è quello di poter sottolineare un pezzo interessante, selezionarlo e mandarlo a chi vuoi per condividere la storia e se vuoi acquistare un libro senza uscire di casa, puoi semplicemente cercarlo, scaricarlo e iniziare a leggere.

La bellezza dei disegni dei fumetti

I fumetti e le graphic novel sono un vera e propria passione per molti lettori. e Sei anche tu tra coloro che non possono fare a meno di leggere i manga o di apprezzare per la prima volta un libro o un grande classico in versione graphic novel? Allora gli ebook possono diventare il tuo formato preferito! La possibilità di ingrandire e sottolineare un particolare ti permetteranno di approfondire anche il mino dettaglio di ogni disegno e con il Black Friday puoi acquistarne una bella scorta.

Articolo originale