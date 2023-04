La transizione energetica passa anche dalle auto elettriche

Secondo lo studio Global Automotive Consumer 2023, sempre più persone manifestano l'intenzione di acquistare auto elettriche.

Nonostante le critiche e le perplessità, il futuro sembra ormai delineato.

Proprio a testimonianza di ciò, il Parlamento europeo ha recentemente approvato la decisione di vietare la vendita di veicoli a benzina e diesel a partire dal 2035 al fine di ridurre drasticamente le emissioni di anidride carbonica.

La questione ambientale è diventata una priorità indilazionabile e l'urgenza di adottare soluzioni concrete è sempre più impellente.



Un’auto elettrica con più autonomia

Tre le case automobilistiche che stanno investendo in maniera lungimirante sulle auto elettriche c’è Audi, che lancia una nuova versione del suo Q8 e-tron. Già nel 2018 aveva immesso sul mercato un modello 100% elettrico, oggi rinnovato.

Grazie a una maggiore potenza della batteria e a una più ampia capacità di ricarica (per esempio, c’è la possibilità di ricaricare il SUV nelle stazioni ad alta potenza), Audi Q8 e-tron può percorrere quasi 600 chilometri con un solo ‘pieno’ di elettricità.

Con una capacità massima fino a 170 kilowatt, la nuova batteria può essere ricaricata dal 10% fino all’80% in soli 31 minuti (in certe condizioni). Inoltre, le possibilità

L’elettrico è sempre più performante

Creare un’auto compatibile con il nuovo stile di vita che ci aspetta è fondamentale. E l’obiettivo di chi costruisce automobili, come Audi, è rendere l’elettrico sempre più funzionale.

Nell’Audi Q8 e-tron, infatti, la trazione integrale, full electric, regola la distribuzione della coppia motrice permanentemente e in modo variabile tra i due assi: il risultato è una grande reattività e ottime performance.

Un altro punto a favore è la questione sicurezza. Con la cosiddetta distribuzione della luce adattiva i viaggi saranno più tranquilli in ogni condizione: proietta avvisi di pericolo sulla strada, se necessario; ed è stata ampliata la funzione coming home-leaving home. Così come le telecamere sugli specchietti laterali virtuali possono riconoscere pericoli in avvicinamento.

