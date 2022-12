Arriva l'erede elettrico del pulmino simbolo degli anni '60

Che lo chiamiate van o pulmino, è innegabile che questo tipo di veicolo ci accompagni da sempre, offrendoci tante soluzioni che vanno dal viaggio avventuroso al trasporto di persone e/o di merci. Un legame che si rinnova di generazione in generazione e che non viene meno neanche oggi con l'avvento dell'era elettrica.

In questo contesto una delle unioni più importanti e dalla storia iconica è quella che coinvolge Volkswagen proprio con questa tipologia di mezzi. Chi non conosce il mitico Bulli, il pulmino della casa di Wolfsburg divenuto il simbolo del movimento hippie e da sempre sinonimo di spensieratezza, ribellione e libertà: i tre sentimenti che hanno caratterizzato lo spirito degli anni ’60? Un van che, insieme al Maggiolino, è probabilmente il mezzo più rappresentativo del brand tedesco.

Un'icona che guarda al futuro

Storia importante quella del Bulli che è destinata a continuare con quello che rappresenta il futuro dei van targati Volkswagen, l'ID.Buzz, il primo veicolo di questo tipo 100% elettrico prodotto dalla casa teutonica. Dal design moderno e dalle dimensioni compatte, ID. Buzz unisce una vivibilità unica – con un concetto di spazio completamente nuovo che lo rende adatto alle sfide di tutti i giorni – a tecnologie innovative – che lo proiettano di diritto verso il futuro della mobilità –. Tra queste ci sono la connettività all'avanguardia e le numerose dotazioni digitali, come la tecnologia intelligente di illuminazione ID. Light, che ne aumentano comfort e qualità.

ID. Buzz è alfiere di una nuova concezione di mobilità che riesce a unire comodità e praticità a una forte spinta sostenibile che si concretizza non solo nella propulsione totalmente elettrificata, ma anche in piccoli/grandi accorgimenti come l'abitacolo realizzato in parte con materiali riciclati – utilizzati soprattutto nei rivestimenti dei sedili, del pianale e del cielo interno – e la completa assenza di pelle di origine animale. La sempre più ampia ID Family Volkswagen si arricchisce dunque di un nuovo importante protagonista che si candida ad essere una delle novità più attese del 2023.

Il luogo giusto per scoprire ID. Buzz

Il nuovo nato di casa Volkswagen potrà essere ammirato dal vivo a gennaio in tutte le sedi ViaVai, concessionaria che da più di 40 anni è al fianco di tutti gli automobilisti marchigiani. Ancona, Civitanova Marche, Jesi e Marotta: questi i luoghi in cui ViaVai è presente e nei quali si potrà scoprire ID. Buzz con l'assistenza del personale competente e qualificato messo a disposizione da quella che è una delle realtà automobilistiche più importanti e influenti del centro Italia.

Per conoscere meglio e rimanere costantemente aggiornati su tutte le novità ViaVai il consiglio è quello di recarsi presso una delle sedi e/o di visitare il sito internet, la pagina Facebook e il profilo Instagram.