Fine di un'era: una storica azienda anconetana chiude e liquida tutto

La chiusura di un'attività storica è sempre un evento importante per l'intero territorio coinvolto. Spesso si tratta di aziende che hanno rappresentato per decenni dei veri e propri punti di riferimento, nel loro settore, per tutta una comunità e la cessazione dell'attività implica la fine di un'epoca.

È il caso di ISMEA, realtà anconetana che per più di 60 anni ha incarnato l'eccellenza nell'ambito dell'arredamento, una meta obbligata per chiunque desiderasse trasformare la propria casa o il proprio ufficio in luoghi di ispirazione e comfort.

Liquidazione totale su tutti i prodotti di arredo

Antonietta e Ivano, eredi della famiglia Coltrinari da sempre al timone di ISMEA, affermano orgogliosi:

“Questa azienda è stata il punto di riferimento nel settore dell’arredamento casa e ufficio qui ad Ancona per 66 anni. Durante questo tempo, abbiamo sempre lavorato con il massimo impegno, cercando di offrire il meglio ai nostri clienti, che ci hanno ricompensato con la loro fiducia e grandi soddisfazioni.

Ora, pensiamo di ritirarci per un meritato riposo e lasciare questo spazio a chi vuole raccogliere il testimone, continuando a offrire innovazione e qualità. È un lavoro che richiede passione e impegno, ma è anche estremamente gratificante.

Per questo motivo, abbiamo deciso di mettere in liquidazione tutti i prodotti della nostra esposizione, che appartengono alle migliori marche che abbiamo sempre trattato. È un'opportunità unica per acquistare prodotti di alta qualità a prezzi incredibilmente vantaggiosi e per noi è un modo per ringraziare la nostra clientela per tutti questi anni di fedeltà e supporto."

Cosa possono aspettarsi i clienti da questa liquidazione totale?

"I nostri clienti possono aspettarsi sconti significativi su tutti i prodotti in esposizione, dai mobili moderni e di design fino agli articoli più classici e funzionali per l'ufficio. Ogni pezzo in vendita è stato selezionato per la sua qualità e design unico, garantendo che ogni acquisto sia un vero valore aggiunto per la loro casa o ufficio.

È anche l'ultima occasione per acquistare un pezzo di storia di ISMEA, dato che ogni articolo riflette la cura e la passione che abbiamo messo nel nostro lavoro per oltre sei decenni."

Quali sono i piani futuri per lo showroom di Ancona?

"Stiamo parlando con alcuni imprenditori che hanno mostrato interesse nel continuare l’attività. Vedremo se ci saranno le condizioni per portare avanti la tradizione di qualità e servizio che ISMEA ha sempre garantito."

Un ultimo messaggio per i vostri clienti?

"Vogliamo ringraziare di cuore tutti i nostri clienti per il supporto e la fiducia che ci hanno accordato in questi lunghi anni. È stato un vero piacere contribuire a rendere le vostre case e i vostri spazi lavorativi più belli e funzionali. Grazie.”

Non resta dunque che recarsi presso lo showroom ISMEA di via Guglielmo Marconi 171 per approfittare di questa iniziativa che permette a molti di poter acquistare tanti prodotti della miglieri marche a prezzi mai visti.