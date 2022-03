Zerocalcare, posti esauriti al workshop: «Se non avete prenotato lasciate perde!»

ANCONA - Workshop di Zerocalcare, 400 richieste per 15 posti. Tradotto: «Se non avevate prenotato, pe’ sicurezza lasciate perde. Me sa’ che è tutto esaurito. Se non siete stati presi non disperate, non era un concorso de bravura, la partecipazione a quel workshop non è un premio. Davero». Zerocalcare lancia i sue due incontri, rigorosamente “in” Ancona, venerdì sera e domenica mattina, ma su Facebook annuncia posti esauriti. Il format prevedeva l’invio, da parte di aspiranti fumettisti, di alcune tavole. Anche in quel caso, sold-out. Il primo è in programma all’Auditorium La Mole venerdì 18 marzo alle ore 21.00. Il secondo, alle ore 10.30 di domenica 20 marzo, si svolgerà all’interno del percorso espositivo di Terra Sacra. In questa occasione, Zerocalcare dialogherà con Flavio Arensi, curatore della mostra, e firmerà le copie dei suoi volumi. Il firmacopie è a cura della libreria Fogola Fàgola.