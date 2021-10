X Factor, l’anconetano Plugsaints approda ai Live: «Con lui stiamo vivendo un sogno»

E’ scoppiata un’autentica “Plugsaints” mania. L’ingresso nei Live di X Factor dell’artista anconetano classe 2001 Edoardo Spinsante è stato seguito, con numeri da record, dai suoi concittadini e non solo. In tantissimi hanno palpitato davanti alla televisione nell’ultimo turno di selezioni che ha visto l’artista dorico approdare nella fase clou del famosissimo talent show nella squadra del rapper e produttore discografico Hell Raton. Tra i tifosi, tanti e sparsi in tutta Italia, c’era anche papà Luca da sempre il primo tifoso di Plugsaints:

«Con lui stiamo vivendo tutti un grande sogno. Quello che gli sta accadendo è travolgente e pensare che all’inizio vedeva X Factor così lontano dal suo stile. La musica è sempre stata il suo mondo, da tempo si è tuffato a capofitto sulla strada della produzione, studia con impegno a Milano e ha deciso di tentare la strada delle selezioni. Da padre è bello vedere come tutto ciò lo stia coinvolgendo di giorno in giorno». Raccontare le emozioni, certe emozioni, non è assolutamente impresa facile: «Mi trovo in un vortice di emozioni. Siamo tutti orgogliosi di lui, io, la mamma, i nostri amici e vi lascio immaginare le nonne. Per strada mi fermano, mi fanno i complimenti, non siamo abituati ad una cosa del genere. Io sono di Numana ma Edoardo è di Ancona, la sua città lo sta accompagnando passo dopo passo in quest’avventura».

C’è un aneddoto che racconta bene l’esplosione di Plugsaints. Un aneddoto casuale e fortuito come spesso accade in quest’occasione: «Ha iniziato a vivere con la musica, prendendo lezioni di pianoforte poi con il tempo ha abbandonato la musica classica cercando qualcosa di più vicino a lui. L’evento determinante è stato molto casuale. Ci trovavamo a cena ad Ancona in un ristorante che aveva un pianoforte all’ingresso. C’era un gruppo di ragazzi che stava provando con scarsa fortuna a mettere insieme un “tanti auguri” per un loro amico. Quasi scherzando ho esortato Edoardo ad andare a salvare la situazione, ma non credevo assolutamente che potesse alzarsi e farlo. Invece ha preso coraggio si è portato al pianoforte e ha iniziato ad esibirsi. Intorno a lui, in poco tempo, si è creato un capannello di persone che non volevano più che si staccasse dallo strumento. Gli auguro di raggiungere i suoi obiettivi rimanendo sempre con i piedi per terra. Se lo merita».