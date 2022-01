Le fatine made in Marche diventano maggiorenni: auguri Winx!

Winx club compie 18 anni. Le fatine Made in Italy create da Rainbow, azienda con sede a Loreto, continuano ad accompagnare bambini e ragazzi ad ogni latitudine del mondo. Un fenomeno globale evergreen che continua a rinnovarsi grazie all'immaginazione del suo creatore Iginio Straffi. Winx Club è stabilmente fra i contenuti televisivi più seguiti a livello internazionale per i più piccoli e adolescenti abbracciando valori quali la diversità, l’inclusività, e superando ogni confine culturale. Amicizia, coraggio, impegno, generosità e positività: questo è il mix di cui le magiche eroine sono ambasciatrici fin da quando Winx Club entrò nelle case italiane per la prima volta, il 28 gennaio 2004.

In questi 18 anni le Winx sono cresciute insieme ai loro fan, che continuano ancora oggi a seguire le eroine della loro infanzia anche sulle piattaforme social. Le Winx hanno saputo reinventarsi e stare al passo con i tempi, se non perfino anticiparli: dai primi disegni a mano realizzati da Iginio Straffi fino all’animazione in 3D con effetti speciali di elevatissima qualità realizzati negli studi Rainbow CGI, Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna sono oggi anche delle fate in carne e ossa grazie alla serie live action originale Netflix “FATE: The Winx Club Saga” prodotta in collaborazione con Rainbow. Una sfida ambiziosa che ha portato già alla conferma di una seconda stagione. Distribuito in oltre 150 paesi, Winx Club conta 8 serie animate televisive, 2 serie animate originali coprodotte con Netflix, 3 lungometraggi animati, innumerevoli live show e musical internazionali. Per celebrare i primi 18 anni di Winx Club sarà presto svelato un calendario di eventi e progetti dedicati ai fan di tutto il mondo. Per ringraziare i fan, il 28 gennaio andrà online un video speciale contenente una selezione di questi contributi sui profili social ufficiali di Winx Club.