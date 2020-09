Mangiare e bere al top, i migliori 10 wine bar in provincia: il numero 1 è ad Ancona

Week end con cenetta fuori? Oltre al mangiare c'è da pensare anche al bere. Tripadvisor propone una classifica dei migliori wine bar della provincia di Ancona. Così come in tutti gli altri casi, è stata stilata in base alle valutazioni e recensioni degli stessi clienti. Noi riportiamo la "top ten".

La classifica

10 – Wine Not (Ancona)

Via Luigi Vanvitelli, 24b – tel. 071 207 4832.

9 – Enoforum (Senigallia)

Foro Annonario 33 - tel. 071 793 1654.

8 – La Drogheria (Sirolo)

Via Italia, 2 – tel. 071 933 0743.

7- Saltatappo (Senigallia)

Via Portici Ercolani, 70 – tel. 71 65298.

6- La Taverna del Palazzo (Fabriano)

Via Balbo, 70 – tel. 392 389 6541.

5- Morsi e sorsi (Ancona)

Via Trieste, 39 – tel. 071 358 0862.

4- Rossointenso (Jesi)

Via Mura occidentali 9/A – tel. 335 583 9873.

3- Osteria de Scuretto (Corinaldo)

Via Cimarelli, 2 – tel. 39 347 263 1354.

2- Enoteca Simona (Fabriano)

Via Gioberti, 82 – tel. 0732 191 0381.

1 – Vino al vino Bistrot (Ancona)

Via Astagno, 9 – tel. 071 901 1455.