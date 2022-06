VIDEO | A caccia del brivido, ma con l’ombrello come Mary Poppins

Un bizzarro surfista in mare: il video è virale sulla pagina Welcome to Favelas

ANCONA - Sulla tavola in mezzo al mare, ma al posto della vela usa un comunissimo ombrello: il video, diventato virale in pochi minuti, è stato pubblicato sulla pagina Instagram "Welcome to favelas". I curatori della pagina hanno segnalato ad Ancona la presenza di questo singolare surfista. Il post ha già ricevuto oltre centomila visualizzazioni e più di ducento commenti divertiti.