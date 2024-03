Il cantautore anconetano Viross lancia sulle piattaforme digitali il suo nuovo doppio singolo

ANCONA – Disponibile online su tutte le piattaforme digitali “Running (giri sempre intorno a lei)” e “Tu quando arriverai”, il digital 45’ di Vincenzo Rossi in arte Viross. Dopo la partecipazione a Sanremo Senior, Viross propone una ballata dal sapore “lounge” che parla di chi nella giovane spensieratezza crede nel successo e nella voglia di sfondare, ed un brano dedicato all’attesa che si rivela non illusoria, ma che rivolta al presente sarà pesante e frustrante. I pezzi sono disponibili su Spotify, Apple Music e tutti i digital store.

Viross, all’anagrafe Vincenzo Rossi, nato ad Ancona nel 1963, è cresciuto con i cantautori e le radio libere. Chitarrista autodidatta e produttore indipendente, è giunto al suo ottavo singolo su Spotify. Nel 2021 pubblica il disco “Nuvole” sulla piattaforma “Soundcloud”, un brano viene scelto per la partecipazione ad una compilation indipendente in formato Cd. Nel 2022 partecipa a Sanremo Senior ottenendo un ottimo riscontro tra critica e pubblico, al punto di essere nuovamente selezionato tra 800 aspiranti anche per l’edizione 2023.