Vodafone ko: problemi con la rete in tutta la provincia

Da questa mattina si stanno riscontrando problemi con la linea Vodafone ad Ancona, Falconara, Senigallia e nelle zone limitrofe.

Numerose le segnalazioni e anche sui social in molti hanno espresso il loro disappunto. Intanto sul gruppo "La Sai l'ultima a Falconara" un utente ha scritto che «l'operatore telefonico Vodafone ha fatto sapere di star riscontrando problemi in tutto il centro Italia e che sono al lavoro per risolvere la situazione». Sul sito Down Detector (foto in basso) si vede come l'area delle segnalazioni sia proprio concentrata sul litorale Adriatico, fino a Bologna.