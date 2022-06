Visita "a sorpresa" di Vittorio Sgarbi, sindaco Olivetti: «Ci ha stupito la sua conoscenza delle ricchezze della città»

SENIGALLIA - «È stato davvero piacevole ieri sera passeggiare con Vittorio Sgarbi per la città. Lo abbiamo accompagnato a visitare gli stucchi del Brandani a Palazzetto Baviera, la Pinacoteca Diocesana, Palazzo Frati». E' il commento del sindaco di Senigallia Massimo Olivetti che ha pubblicato gli scatti con il critico d'arte sul suo profilo Facebook.

Prosegue il sindaco: «Ci ha colpiti la sua grande e doviziosa conoscenza delle ricchezze artistiche di Senigallia e la sua disponibilità verso le tantissime persone, soprattutto giovani, che per strada lo hanno riconosciuto ed hanno voluto parlarci. Faremo tesoro dei tanti spunti che ci ha fornito per porre in risalto le ricchezze artistiche della città, che possono certamente essere un volano per ampliare l’offerta turistico-culturale di Senigallia».