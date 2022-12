"La donna che rinunciò a Hollywood", Virna Lisi rivive in prima serata

Si lece “La donna che rinunciò a Hollywood”, si intende Virna Lisi. La celebre attrice anconetana, scomparsa nove anni fa, rivive in un documentario in onda il prossimo 27 dicembre alle 21,15. Il lavoro, scritto e diretto da Fabrizio Corallo, ritrae i 60 anni di carriera della diva anche con immagini inedite. Il titolo del documentario nasce dal fatto che Vrina Lisi rinunciò alla carriera hollywoodiana per dedicarsi alla famiglia in Italia.