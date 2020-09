Il generale Alfredo, “papà” dei vincisgrassi: la leggenda del piatto tipico marchigiano

I vincisgrassi sono uno dei piatti tipici della cucina anconetana, a base di sfoglia di pasta all’uovo e ragù rustico. Chi passa per la nostra Regione non può non assaggiarlo, ma in pochi conoscono la leggenda che ha dato vita a questo nome.

Secondo la tradizione, fu una cuoca anconetana a prepararlo in onore del generale austriaco Alfred von Windish-Graetz. Il militare combatté nell’assedio di Ancona del 1849 contribuendo alla vittoria austriaca che strappò Ancona alla Repubblica Romana e la riconsegnò al Regno della Chiesa. Un’altra versione racconta una storia simile, ma anticipata di 50 anni quando il generale Windish-Graetz combatté e vinse contro le truppe Napoleoniche ricevendo lo stesso omaggio.