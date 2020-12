Un anno contro le conseguenze del virus, ballo in corsia per esorcizzare il 2020 | VIDEO 

Un balletto che ha coinvolto tutti gli operatori di "Villa Adria - Santo Stefano Riabilitazione": medici, fisioterapisti, dirigenti e non solo. La clinica, specializzata in riabilitazione, ha curato anche diverse persone guarite dal Coronavirus dopo aver affrontato una lunga degenza in ospedale. Un anno particolarmente difficile per tutti coloro che compaiono nel filmato e non. «La scena finale sul terrazzo, vista mare e con l’occhio proiettato verso l'orizzonte, è l'augurio più bello per un 2021 di libertà» spiega la stessa clinica in una nota.