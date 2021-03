Compra una bara e la rivende online: «Non ha potuto svolgere il suo gravoso compito»

Nella descrizione c’è un particolare che fa venire i brividi: “Condizione: usato, come nuovo”. Non è un elettrodomestico, bensì un bara. A metterla in vendita sul portale Marketplace è stato un utente di Senigallia. Prezzo? Solo 500 euro.

Sì, perché in effetti il feretro è usato, nel senso che era stato comprato per una festa a tema horror. Un piccolo incidente lo ha però reso inutilizzabile allo scopo, come spiega il venditore stesso, sempre nella descrizione: «Trattasi di oggetto più unico che raro, essendo incidentato non ha potuto svolgere adeguatamente il suo gravoso compito, lo stato di conservazione è eccellente».