“Aurelia” bacia il mare di Ancona: il varo dello yacht rivoluzionario | VIDEO

"Aurelia” è l’ultima creazione del Cantiere delle Marche. Appartiene al primo modello della nuova gamma “Flexplorer”, che introduce alcuni elementi rivoluzionari tra cui una gru A-frame in carbonio per l’alaggio e il varo di un grande tender. Lunga quasi 40 metri e con una larghezza massima di 8,60m, Aurelia, grazie a due motori da soli 746kW ciascuno, ha un’autonomia di oltre 5.000 miglia nautiche che le consente di solcare gli oceani o di navigare per settimane senza soste intermedie per rifornirsi di carburante. Il video del varo, avvenuto oggi.