Per il "dottore" si è trattato di una tappa nella mini crociera in Adriatico con pochi amici

Prima lo yacht avvistato a Mezzavalle, poi la cena da Giacchetti a Portonovo. Domenica in baia per Valentino Rossi, con il ristorante che ha pubblicato la foto sul proprio profilo Facebook con la scritta "Grazie per la visita". Per il "dottore" si è trattato di una tappa nella mini crociera in Adriatico con pochi amici.