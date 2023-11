Un omaggio ad Ancona con gli occhi di Umbertì: il docufilm sul vagabondo più amato sbarca alla Mole

ANCONA - La sagoma di un uomo con il cappotto nero e il cappello, in cerca di libertà tra piazza Roma e dintorni. Le labbra stringono l'immancabile sigaretta. Umbertì "torna" nell'Ancona di oggi che si muove intorno a lui a velocità supersonica. Contemporaneo ma nostalgico, "Umbertì - l'ultimo re di Ancona" racconta per testimonianze, poesie e momenti interpretativi, uno dei simboli di libertà made in Ancona. Presentazione e proiezione il prossimo 10 dicembre, ore 20, all'auditorium Orfeo Tamburi (Mole Vanvitelliana). Il mediometraggio, della durata di 40 minuti, è stato ideato da Tommaso "Tom Tattoo" Buglioni, con la regia di Gino Bove. Ad indossare i panni di Umberto Ceccarini, il vagabondo più amato della città, è Fabrizio Redaelli. Nel cast anche Julia Moroni e Luigi Alberto Pucci, l'autore della celebre foto di Umbertì in taverna.

Il film

Il film è patrocinato dal Comune di Ancona e dalla Regione Marche, con il supporto dell'associazione culturale Ankon Nostra. Ingresso libero alla Mole, eventuali incassi derivati dalle proiezioni successive (date e sale da definire) saranno devoluti in beneficenza al Centro Papa Giovanni XXIII. Si torna indietro nel tempo con i racconti di Rosina Andreoni Gianbartolomei, la titolare dell'allora locale di corso Mazzini che Umbertì scelse come quartier generale. Spazio ai "bancarellari", che raccontano aneddoti capaci di strappare sorrisi ma anche qualche lacrima. Dario Cassini, Gianmarco Frasca e Luca Violini interpretano in parole e musica alcune poesie della raccolta pubblicata da Buglioni nel libro "Umbertì, slittamenti dell'anima dell'ultimo re di Ancona". Musiche di Domenica Vernassa, Flavia Stoppa e Tommaso Tittarelli. Hanno collaborato anche Luigi "Gigio" Brecciaroli (Radio Arancia) e il musicista Rexanthony.

Simbolo di libertà

«Ho fantasticato sulle sue origini, sul suo pensiero, condividendo e dando forma ai pensieri di Umberto Ceccarini, per gli anconetani Umbertì- spiega Tommaso Buglioni- nasce quindi, circa venti anni fa, un progetto pittorico che superficialmente potrebbe far pensare alla pop art d'oltreoceano, cosa invece ben diversa; la connotazione è romantica, malinconica, fatta di silenzi, percorsi urbani e pensieri rubati tra una sigaretta ed un bicchiere di vino. Quello che presentiamo ora è un documento con pennellate poetiche e malinconiche, scorci della città e del suo mare, il suo traffico e la sua gente, dove Umbertì ha trovato asilo, rifugio, amore ed amicizia». Le testimonianze di chi ha condiviso con lui momenti di vita, i bancarellari, i gestori dei bar, la gente che frequentava i mercati, i negozi, il corso di quell'Ancona che non esiste più se non nel malinconico ricordo di alcuni. «Questo video documentario racchiude scorci della città, testimonianze e sguardi rubati dall'apparecchio fotografico; lo abbiamo realizzato in maniera casalinga, grezza, improvvisato, rubando il tempo ai nostri lavori e famiglie, fortemente genuino,senza intenzioni di lucro, che sottolinea con vigore, l'amore per il personaggio, la città ed i suoi abitanti».

Il mio "grazie" ad Ancona

«Da non anconetano, quella di Umbertì è una figura che mi ha rapito appena sono arrivato qui nel 2013- spiega Gino Bove- mi chedevo chi fosse quello che io credevo un ordinario clochard e perché catturasse l'attenzione di una città intera. Ho realizzato un servizio giornalistico, ma volevo di più. Volevo, per quanto possibile, esplorare la sua anima e quando l'ho intravista, volevo farla un po' mia. Ho capito che non era un clochard, era un uomo che ha scelto di essere libero e ci è riuscito. Alzi la mano chi non vuole lo stesso, ma per paura o per vincoli si è fermato al "pronti-via". Ho raccontato un uomo pronto alla libertà, che se l'è presa e che sinceramente invidio. Ecco, quando Tom mi ha commissionato il lavoro si sono incrociate due strade e il "sì" è stato automatico. Come Tom dedico questo lavoro alla città, che nel mio caso mi ha ospitato. Che ho imparato ad amare e che amerò sempre, finché ci resterò e oltre».