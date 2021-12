Torta di Natale, la ricetta completa da preparare con i bambini

Oggi vi proponiamo la torta di Natale di Sara Salvoni. Mamma e appassionata di lievitati, Sara ha realizzato questa torta con la sua bimba di 4 anni. Una ricetta facile facile da fare anche con i bambini

Ingredienti

per la base (chiffon cake da 18 o 3 teglie da 20 diam)

160 gr di farina 00;

30 gr di cacao amaro di buona qualità;

130 gr di zucchero;

80 gr di olio di semi;

120 gr di acqua tiepida;

4 uova bio;

1 bustina di lievito per dolci;

la scorza grattugiata di un limone bio.

Per la decorazione e farcitura:

6 coni gelato

250 gr di panna fresca da montare

70 gr di cioccolato fondente al 70%

Farina di cocco e perline a piacimento

Procedimento

In una boule capiente setacciate la farina, il cacao, lo zucchero e il lievito. In una ciotola emulsionate l’acqua e l’olio con una forchettina. Versate quindi i liquidi nell’impasto e mescolate con una frusta a mano. Aggiungete la scorza del limone e amalgamate uno alla volta i tuorli, fino ad ottenere un composto omogeneo.Accendete il forno a 160 gradi. Montate a parte gli albumi con 3-4 gocce di limone a neve ferma e poi amalgamateli all’impasto delicatamente, facendo un movimento dal basso verso l’alto per non smontarli. Versate il composto in uno stampo alto da chiffon cake.

Cuocete in forno già caldo per circa mezz’ora (fate sempre la prova stecchino: infilzatelo al cuore del dolce. Se esce asciutto è cotto altrimenti proseguite la cottura). Fate raffreddare a testa in giù e solo dopo togliete dallo stampo. Nel mentre che la torta cuoce preparate gli alberelli.

Tagliate 2 o 3 alberelli di due centimetri partendo dalla base in senso orizzontale così da avere alberelli più bassi. Sciogliete a bagnomaria il cioccolato e una volta fuso rotolateci dentro i conetti e fate leggermente asciugare appoggiando la base del cono e avendo quindi la punta rivolta in alto.Riprendete i coni, infilate un dito nella cavità e posizionateli in orizzontale (così sarà più facile farci cadere le decorazioni).

Decorateli con perline e farina di cocco e fate rapprendere.Togliete a questo punto la torta dallo stampo. Montate la panna (io ho preferito non aggiungere zucchero ma se volete dolcidicarla aggiungete qualche cucchiaio di zucchero a vl setacciato). Procedete quindi con la decorazione spalmando la panna nello strato superiore della torta aiutandovi con una spatola. Poi aggiungete i conetti che ormai saranno asciutti e qualche pezzetto di pino per decorare ulteriormente.