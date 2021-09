C'è Topolino a passeggio per la città: «Ehi, parla bene di me!»

Chi questa mattina passeggiava lungo corso Garibaldi, probabilmente, ha avuto il piacere di incontrare un simpatico Mickey Mouse. E non per modo di dire

Gira lungo Corso Garibaldi, avvicinandosi ai passanti e chiedendo un selfie. Si, lui a loro. Topolino è ad Ancona. Nessuna iniziativa commerciale, si tratta di un uomo che ha scelto questo modo simpatico per chiedere una piccola offerta. I passanti sembrano apprezzare. Foto e sorrisi non sono mancati. «Chi sono in realtà? No, preferisco non parlare, chiedo solo una piccola offerta. Mi raccomando, parlate bene di me» sono state le uniche parole della star dei fumetti. Poco importa chi c'è dietro il costime. Ci piace sognare che Topolino sia ad Ancona.