Nei locali arriva il sacco a sorpresa: la “magic box” con prodotti selezionati

Anche Ancona entra a far parte della rete di Too Good To Go; l’app anti spreco che offre la possibilità agli esercenti commerciali di proporre a fine giornata le Magic Box, sacchetti a sorpresa contenenti una selezione di deliziosi prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti e che non possono essere rimessi in vendita il giorno seguente, ma “troppo buoni per essere buttati”. Ai commercianti basta inserire la disponibilità di box, senza specificare che tipo di prodotti saranno presenti all’interno, basandosi esclusivamente sugli invenduti della giornata, mentre gli utenti hanno la possibilità di acquistare una varietà di alimenti ancora freschi, a un terzo del prezzo originale, con pochi semplici click. Il processo, infatti, è completamente digitalizzato, dalla geolocalizzazione per scoprire i locali aderenti nelle vicinanze fino al pagamento della propria Magic Box, che potrà essere ritirata direttamente in negozio durante la fascia oraria prestabilita - generalmente poco prima della chiusura, evitando così i momenti di massima affluenza, e rispettando l’ultimo DPCM entrato in vigore che consente l’asporto per la ristorazione e i negozi di alimentari.

«Nonostante le difficoltà dell’ultimo anno, sapere che sia gli esercenti commerciali che i cittadini di Ancona si siano impegnati per combattere lo spreco alimentare ci rende orgogliosi e ci sprona a voler continuare nella nostra mission per una Italia a zero sprechi, così da avere un impatto positivo non solo sull’ambiente ma anche per le attività commerciali in un momento di incertezza e difficoltà», dichiara Eugenio Sapora, Country Manager Italia di Too Good To Go.

I locali che hanno aderito

Rosa Cremeria Food

pizzeria Farinando

Zucchero a Velò

Pasticceria Foligni

Zazie

NaturaSì