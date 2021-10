TheFork Restaurant Awards, in lizza la trattoria "nominata" da Uliassi

Dopo la pausa dovuta alla pandemia, tornano i TheFork Restaurants Awards - New Openings. Prende oggi il via infatti un’edizione speciale dell’iniziativa dedicata alle nuove aperture o nuove gestioni dei ristoranti più apprezzati dai Top Chef italiani. Il progetto, giunto alla sua terza edizione, è concepito e curato da TheFork, piattaforma di prenotazione online dei ristoranti, in collaborazione con Identità Golose | The International Chef Congress.

Per l’edizione 2021 l’iniziativa prende in considerazione le realtà nate o che hanno cambiato gestione tra gennaio 2019 e agosto 2021. L'edizione conferma il supporto di due attori istituzionali: la Federazione Italiana Pubblici Esercizi, associazione delle imprese della ristorazion, e APCI - Associazione Professionale Cuochi Italiani. L’obiettivo dell’iniziativa è identificare e valorizzare le più convincenti nuove aperture o nuove gestioni con il contributo autorevole di 80 fra i più affermati protagonisti della ristorazione italiana. Già da oggi, sul sito www.theforkrestaurantsawards.it è possibile scoprire la lista delle selezioni dei Top Chef, individuati da Identità Golose, che hanno espresso la propria preferenza indicando ben 64 nuove aperture e gestioni. Non una competizione, dunque, ma un’iniziativa che valorizza la dinamicità della ristorazione italiana, sostenendo la nuova imprenditoria.

I ristoranti marchigiani

Tra i ristoranti elencati ce ne sono quattro marchigiani:

1. Da Sebastiani, Ortezzano (Fermo) - nominato da Carlo Cracco

2. Dalla Gioconda, Gabicce Monte (Pesaro Urbino) - nominato da Massimo Bottura, Matteo Metullio e Alberto Faccani

3. Itaj Un Ristorantino, Porto Sant'Elpidio (Fermo) - nominato da Philippe Léveillé

4. Mercato Trattoria Pop, Senigallia (Ancona) - nominato da Mauro Uliassi.

La votazione

Da oggi e fino al 24 ottobre 2021, gli utenti di TheFork potranno votare sul sito dell’iniziativa la propria insegna preferita che, oltre al supporto della giuria tecnica, otterrà così anche quello del pubblico. Il 15 novembre 2021 saranno annunciate le insegne più votate in assoluto. La votazione ha l’obiettivo di incentivare il passaparola digitale relativo ai ristoranti nominati, tutti vincenti grazie al sostegno di un Top Chef. Le decisioni finali saranno annunciate in un evento speciale di gala, il red carpet dei TheFork Restaurants Awards, che si terrà a Milano il 15 novembre 2021 presso il Salone D’Onore della Triennale.