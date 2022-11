Quel pugno sul puff di Temptation Island e il «Mi sposi?» allo stadio: Stefano e Claudia “destinati insieme”. La loro storia in un libro

ANCONA - E’ stata l’unica coppia a uscire da Temptation Island 2021 insieme. Si sono sposati poco dopo e ora la loro love story è diventata un romanzo. “Destinati insieme” è il dietro le quinte del-la storia d’amore tra Stefano Socionovo, autore, e Claudia Venturini. Edito dalla Lollo Editoria di Lorenzo Pugnaloni, il romanzo racconta l’amore tra i due anconetani anche se con nomi inventati. «Io mi chiamo Samuele, lei Sole, ma Ancona è Ancona e il Del Conero si chiama così anche nel libro» spiega Stefano. Uno dei riferimenti infatti è proprio quel 1 ottobre 2018 durante l’intervallo del match tra l’allora Anconitana e il Cantiano. «Inizialmente volevo chiederle la mano davanti all’aurora boreale, ma volevo anche che in quel momento fossero presenti le persone importanti della nostra vita e scelsi di farla allo stadio» ripercorre Stefano. Quello è solo uno degli aneddoti raccolti nel libro e che hanno poi portato alla luna di miele. Tra le pagine si raccontano anche i “no” incassati «un paio di volte» da Stefano da parte di Claudia: «anche se poi- spiega lui- andando avanti nella lettura si capirà che invece l’intesa c’era da subito».

Il libro

«L’idea è nata a inizio lockdown come un regalo da fare a Claudia, che non era ancora mia moglie, volevo raccontare la nostra storia d’amore. L’ho scritto in tre tempi, ci sono state delle interruzioni fino allo scorso agosto quando, non volendo per natura lasciare le cose a metà, ho deciso di terminarlo». La penna è quella di Stefano, Claudia ha supervisionato il lavoro finito e ha aiutato sia nelle correzioni che nella sintesi di alcuni concetti. «Lo ha letto tutto d’un fiato» aggiunge Stefano. Da oggi il romanzo è disponibile nelle librerie Mondadori di Ancona e Grotte Center oltre che su Amazon. Da domani sarà in distribuzione da Fogola e al Tomo d’Oro di Falconara.

Ritorno a…Temptation Island

In “Destinati insieme” non si parla del programma a cui la coppia anconetana ha partecipato tra giugno e luglio del 2021. Questione di accordi con la produzione televisiva. Stefano però è tornato sull’avventura a partire da quel pugno sul puff che ha fatto il giro del web. «Se conoscete il format del programma, io ero praticamente la parte che “subiva”, eravamo in posti diversi dell’isola e ve-devo i suoi video. In uno ho reagito d’istinto, ero talmente arrabbiato che avrei voluto rompere qualcosa e alla fine mi sono sfogato dando un pugno al puff, un gesto liberatorio che però ha funzionato. Di solito quando qualcosa non va, per sfogare la rabbia mi alleno ma lì non potevo perché dovevo stare in quella spiaggia privata». Stefano e Claudia, dopo il confronto finale davanti al falò, sono usciti così come erano entrati: da coppia innamorata. «Da lì vai via insieme o ti lasci, è stata un’esperienza positiva, ci siamo chiariti su tutto ed è stato un po’ come riscoprirci. Da quel momento abbiamo anche impostato diversamente il nostro rapporto, non abbiamo paura di confrontarci subito. Lo rifaremmo? Sì, entrambi. Uno può prenderci per pazzi, perché mai dovremmo? In realtà, ripeto, è stata una esperienza utilissima e, anche se ci sono ostacoli e sofferenze, se il fine giustifica il percorso va bene così».

Dopo Temptation

«Ammetto che la nostra vita subito dopo il programma è cambiata a livello di notorietà- racconta Stefano- eravamo riconosciuti per strada e abbiamo vissuto per un po' sulla nostra pelle quello che forse vivono i vip. La gente ci fermava, abbiamo partecipato a una puntata de Le Iene. Siamo ancora seguiti su social, all’inizio sembravamo chissà chi, invece eravamo e siamo due persone semplici. Continuiamo la nostra vita, normalissima, io come impiegato e lei come commessa».