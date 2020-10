Il Tetro delle Muse ha un primato europeo (ma quasi nessuno lo sa)

A costruirlo fu Pietro Ghinelli nell’ormai lontano 1827: stile neoclassico e sala a ferro di cavallo con 4 file di palchi. Oggi fa ancora sfoggio di sé nel cuore di Ancona e vedere spuntare la sua facciata dopo aver percorso vicoli e corsi è un’emozione a cui non si può restare indifferenti. Il tempio dell’arte scenica anconetana, alias “il Teatro delle Muse” è tornato operativo solo il 13 ottobre del 2002. E' stato danneggiato dai bombardamenti della seconda guerra mondiale dopo aver ospitato le esibizioni di veri mostri sacri della musica come Franco Corelli (GUARDA IL VIDEO) ed è stato poi ricostruito sui progetti degli architetti Danilo Guerri e Paola Salmoni.

La ricostruzione

Lo stesso Comune di Ancona, nella sezione del portale dedicato al turismo, spiega che le facciate neoclassiche conservano quanto ha potuto (la scala di ingresso, il vecchio atrio) e creano una continuità concettuale con lo spazio urbano esterno, là dove si pone l’enfasi degli spazi più pubblici del teatro (atrio, foyer, sala delle feste). Il risultato è un teatro-piazza con materiali che riprendono l’anima nomade e precaria della “rappresentazione” (legno e metallo, graticciati e ballatoi) e quella di monumento urbano (mattoni e pietre, forme retoriche e significati collettivi).

Il sipario ha un primato

La vera particolarità però si trova all’interno: il suo sipario tagliafuoco, progettato dallo scultore Valeriano Trubbiani recentemente scomparso, è stato il primo in Europa. L’enorme saracinesca chiude il palcoscenico di 360 metri quadrati come la fiancata di un’antica nave fitta di un fasciame in acciaio, con la polena che brilla del bronzo di altorilievi incassati su fondo nero. Un beneaugurante sole ride al centro di una sorta di trionfo barocco con quattro metope, l’arco di Traiano e un curioso cavallino che sembra voler fuggire dall’ostensorio di una sacra rappresentazione.