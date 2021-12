Rifiuti e carcassa di tartaruga: ultimo clean-up dell’anno a Mezzavalle

Ultimo clean-up del 2021 per 2Hands Ancona, in collaborazione con la Casa dei Giovani “Piero Alfieri”. Appuntamento a Mezzavalle, lunedì 27 dicembre (incontro ore 10 al parcheggio). In spiaggia è stata segnalata anche la carcassa di una tartaruga, ma non solo. «Dopo le diverse segnalazioni che ci avete inviato, abbiamo deciso di organizzare un ultimo cleanup dell'anno – fa sapere 2Hands- sarà un modo per salutarci in vista del nuovo anno ».

Per partecipare al cleanup occorre indossare scarpe da trekking o da ginnastica, in modo da non scivolare lungo lo stradello. «Vi ricordiamo che noi abbiamo guanti e sacchi per ognuno, ma è fortemente consigliabile portarseli da casa» concludono gli organizzatori.